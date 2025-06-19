В Нарвском колледже рекордное количество выпускников

Увеличение числа выпускников связано в первую очередь с последовательным ростом мест подготовки учителей за последние пять лет.

В этом году количество мест в колледже увеличится еще больше, поскольку на магистерскую программу "Учитель языка в многоязычной школе" будет принято на 20 студентов больше, чем год назад. Диссертации, защищенные в колледже в этом году, выделялись своей практической направленностью, основанной на сильной теории. В диссертациях рассматривались, например, вопросы о том, как поддержать учителей в изменении языковой среды, какие наглядные учебные материалы помогают детям лучше понимать естественные науки или математику, и какова роль игры в повышении мотивации к изучению языка. Изучались стресс на работе у молодых работников, восприятие молодежью будущего региона и адаптация иностранных студентов в Нарве. В областях предпринимательства и ИТ были предложены решения, которые сделают бухгалтерский учет или самообслуживание более удобными и эффективными.

Под руководством доцента Маре Китсник, преподающей эстонский язык как иностранный, в колледже были защищены семь выпускных работ, результатом которых стали учебные материалы, которые помогут при переходе на эстонское образование по всей Эстонии. Например, был подготовлен учебный материал LAK на основе предмета четвертого класса по естествознанию «Человек», который, помимо захватывающих текстов и картинок, включает в себя увлекательные ролевые игры для воспроизведения работы кровеносной системы и других систем органов. Также был составлен сборник математических речевых упражнений и создан инновационный графический роман для повышения интереса молодежи к чтению.

По словам Пирет Кяртнер, директора по учебной работе Нарвского колледжа, практичность выпускных работ показывает, что высшее образование является современным и, помимо знаний, предлагает также решения, в которых нуждаются школы и предприятия не только Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии. «Мы постоянно обновляем и развиваем наши учебные программы, чтобы готовить специалистов, которые своими навыками смогут поддержать развитие Ида-Вирумаа», — прокомментировала Кяртнер.