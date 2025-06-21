ОПРОС Где и как вам нравится отмечать Яанов день?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ханнес НИЙНЕПУУ, работающий пенсионер: - Все зависит от настроения, самое главное, чтобы была хорошая погода. Костер непременно должен быть и рядом приятные люди. Обычно мы ходим куда-то с друзьями, но сейчас конкретных планов еще нет - дождь обещают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай РЕКОШЕТОВ, автоводитель: - Самое главное, чтобы была хорошая погода, во вторую очередь - хорошая организация праздника, чтобы не просто сидеть, а чувствовалась особенность этого дня. Был однажды в музее под открытым небом в столице - очень интересно. Просто шашлык и пиво - не мой вариант, немножко ем, но, как правило, после бани.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олеся АЛЕКСАНДРОВА, социальный работник: - Отмечаю традиционно, люблю тихо и спокойно, иногда с друзьями ходим на костры. Один год ездили в Пярну, там было очень интересно. В этом году конкретных планов пока нет, посмотрим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрей РОМАНОВ, работник пищевой промышленности: - Отмечаю по-разному, нравится в деревне, костер жечь обязательно. Но и общественные праздничные мероприятия тоже посещаю, если погода благоприятная. Хороший фольклорный концерт посмотреть или праздничную программу тоже нравится. Выбираю по рекламе - где что происходит. Что покажется интереснее, туда и еду. На предстоящий праздник планов пока нет, дождь обещают. Но в любом случае - отметим.