ОПРОС Где и как вам нравится отмечать Яанов день?

Ханнес НИЙНЕПУУ, работающий пенсионер:
- Все зависит от настроения, самое главное, чтобы была хорошая погода. Костер непременно должен быть и рядом приятные люди. Обычно мы ходим куда-то с друзьями, но сейчас конкретных планов еще нет - дождь обещают.
Николай РЕКОШЕТОВ, автоводитель:
- Самое главное, чтобы была хорошая погода, во вторую очередь - хорошая организация праздника, чтобы не просто сидеть, а чувствовалась особенность этого дня. Был однажды в музее под открытым небом в столице - очень интересно. Просто шашлык и пиво - не мой вариант, немножко ем, но, как правило, после бани.
Олеся АЛЕКСАНДРОВА, социальный работник:
- Отмечаю традиционно, люблю тихо и спокойно, иногда с друзьями ходим на костры. Один год ездили в Пярну, там было очень интересно. В этом году конкретных планов пока нет, посмотрим.
Андрей РОМАНОВ, работник пищевой промышленности:
- Отмечаю по-разному, нравится в деревне, костер жечь обязательно. Но и общественные праздничные мероприятия тоже посещаю, если погода благоприятная. Хороший фольклорный концерт посмотреть или праздничную программу тоже нравится. Выбираю по рекламе - где что происходит. Что покажется интереснее, туда и еду. На предстоящий праздник планов пока нет, дождь обещают. Но в любом случае - отметим.
Галина ГОРДИЕНКО, работник водоканала:
- Очень люблю этот праздник, у нас в кохтла-ярвеском парке всегда такие красивые мероприятия устраивают у костра. Люблю отмечать во дворе, с шашлыками. В этом году мне не повезло - моя смена на работе, так что за других порадуюсь.