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Пт, 20.06.2025
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Жители Северо-Востока чаще других жителей Эстонии испытывают финансовые трудности

Чуть более трети жителей Ида-Вирумаа живут в относительной бедности.

В Эстонии значительно увеличилось число тех, кто испытывает финансовые трудности.

Согласно проведенному по заказу Госканцелярии исследованию, в июне доля жителей Эстонии, кто испытывает финансовые трудности, составила 34 процента. Это самый высокий показатель за последние годы.

Если в марте доля людей, ощущающих финансовую неуверенность, временно снизилась, то в июне она выросла до 58 процентов - почти до такого же высокого уровня, как в декабре.

Финансовые трудности чаще испытывают жители других национальностей, женщины, люди без высшего образования и жители Северо-Восточной Эстонии.

Опрос провела социологическая фирма Turu-Uuringute AS с 4 по 9 июня, опросив по интернету и телефону 1251 жителя Эстонии.

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