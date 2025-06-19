Жители Северо-Востока чаще других жителей Эстонии испытывают финансовые трудности

Согласно проведенному по заказу Госканцелярии исследованию, в июне доля жителей Эстонии, кто испытывает финансовые трудности, составила 34 процента. Это самый высокий показатель за последние годы.

Если в марте доля людей, ощущающих финансовую неуверенность, временно снизилась, то в июне она выросла до 58 процентов - почти до такого же высокого уровня, как в декабре.

Финансовые трудности чаще испытывают жители других национальностей, женщины, люди без высшего образования и жители Северо-Восточной Эстонии.