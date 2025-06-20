Спасательный департамент: разводите костер с умом!

Перед праздником летнего солнцестояния Спасательный департамент напоминает, как безопасно разводить костер и вести себя у воды.
- Выберите правильное место и время для разведения костра! Разведите костер в подготовленном, не пожароопасном месте, на расстоянии не менее 8 метров от зданий или леса. Не допускайте попадания в зону вокруг костра легковоспламеняющихся материалов.
- Разводить костры можно только в безветренную или тихую погоду, так как ветер может быстро превратить костер в опасный пожар. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не летели на горючие материалы, а дым от костра не беспокоил соседей.
- В костре можно сжигать только необработанную древесину, неупакованную бумагу и картон. Старую мебель, клееную древесину, покрышки и другой хлам нельзя сжигать в костре.
- Рядом всегда должны быть первичные средства пожаротушения - ведра с водой, шланг, огнетушитель и т. д.
- У костра всегда должен кто-то находиться. Если костер оставить без присмотра, его некому потушить или позвать на помощь.
- Прежде чем отойти от костра, убедитесь, что огонь полностью потух.
- Разводите костер только при тихом ветре и, чтобы избежать риска возгорания, следите за направлением ветра при разведении костра или приготовлении пищи на гриле, чтобы искры не летели на здания, леса или другие горючие материалы.
- Установите гриль в правильном месте! При выборе безопасного расстояния для гриля ознакомьтесь с руководством пользователя, а если его нет, считайте безопасным расстоянием 8 метров от окружающих зданий, горючих материалов, леса и т. д.
- Размещайте гриль в лесу в разрешенном месте! Костры и гриль в лесу разрешается разводить только в специально отведенных и обозначенных местах. По возможности отдавайте предпочтение крытым местам для костра, которые можно найти, например, в зонах отдыха RMK.
- Держите огнетушители поблизости! Разводя костер или готовя гриль, держите под рукой средства первой помощи, такие как ведра с водой, шланг или огнетушитель.
- Следите за огнем! Нельзя оставлять огонь без присмотра даже на мгновение. Последний участник вечеринки или гриль должен убедиться, что огонь полностью потушен.
- Держите мобильный телефон под рукой! Убедитесь, что у вас всегда есть заряженный мобильный телефон, чтобы вы могли позвонить по номеру 112 и получить помощь в случае необходимости.
- Будьте уверены в своем местоположении! Отправляясь на природу, убедитесь, что вы точно знаете, где находитесь, поскольку скорость прибытия помощи зависит от точности указаний.
- Будьте бдительны у воды! Следите за друзьями и близкими у воды и не позволяйте им заходить в воду пьяными. Кроме того, вы должны особенно внимательно следить за детьми.
- Плавайте только в трезвом состоянии! Под воздействием алкоголя чувство опасности исчезает, и в такой ситуации люди часто заходят в воду, чтобы освежиться, поплавать или проверить свои силы. Кроме того, недостаточные навыки плавания и низкая температура воды также способствуют утоплению.
- Надевайте спасательный жилет, находясь в водном транспортном средстве! Независимо от навыков плавания, пола или возраста, мы рекомендуем вам всегда надевать спасательный жилет, находясь в водном транспортном средстве или на доске SUP. Убедитесь, что ваши спутники также надевают спасательный жилет. Несчастные случаи на воде почти всегда происходят неожиданно, и ношение спасательного жилета в лодке или на доске SUP должно быть таким же естественным, как пристегивание ремня безопасности в автомобиле.
В прошлом году спасатели по всей Эстонии получили в общей сложности 124 вызова в Иванов день, 50 из которых были связаны с кострами в канун Иванова дня. Крупных ландшафтных пожаров не было.
Информацию о разведении костров, приготовлении гриля и других вопросах пожарной безопасности можно также получить по государственному информационному телефону 1247.