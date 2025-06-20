Молодежь составляет более половины всех участников праздника песни и танца

Ровно через две недели, 3 июля, стартует праздник песни и танца "Iseoma". Он продолжит 156-летнюю традицию праздника песни и 91-летнюю традицию праздника танца, которые включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Данные Департамента статистики Эстонии показывают, что за последние десять лет число любителей народных танцев немного увеличилось, а число певцов хора сократилось. Доля детей и молодежи всегда была преобладающей.
Последние всеобщие праздники песни и танца прошли в Эстонии в 2014 и 2019 годах, а молодежные праздники песни и танца - в 2017 и 2023 годах.
- В 2024 году в хоровом пении и народных танцах участвовало в общей сложности около 57 900 человек: 36 200 человек занимались хоровым пением и 21 700 человек - народными танцами, - сказал аналитик Департамента статистики Эстонии Эрик Лест.
Десять лет назад, в 2014 году, когда проходил предыдущий всеобщий праздник песни и танца, в общей сложности присутствовало 64 400 энтузиастов, а во время предыдущего всеобщего праздника песни и танца в 2019 году их было около 59 000.
Хористов стало меньше, народных танцоров больше
За последние десять лет количество хористов в Эстонии несколько сократилось, в то время как количество народных танцоров осталось относительно на том же уровне и даже немного увеличилось в последние годы. В 2014 году на всеобщем празднике песни и танца было около 43 000 хористов, что также является самым высоким показателем за последние десять лет. Затем последовала многолетняя тенденция к снижению, которая также усугубилась коронавирусным кризисом.
По словам Эрика Лесты, количество хористов, однако, снова немного выросло в последние годы. "Хотя это пока не достигает докризисного уровня в 37-40 тысяч человек, это свидетельствует о скромной стабилизации", - сказал аналитик.
Примечательно, что если численность хористов была самой высокой в 2014 году по сравнению с последними десятью годами, то численность народных танцоров оставалась более равномерной и в 2024 году (21 700) их было немного больше, чем десять лет назад (примерно 21 500). Численность народных танцоров была самой высокой в 2017 году (примерно 23 000), когда проходил Молодежный фестиваль песни и танца.
Сохранению традиции хорового пения и народных танцев помогают коллективы, которых в прошлом году в обеих областях было в общей сложности 2700 - 1262 занимались хоровым пением и 1438 народными танцами. Подобно числу хористов, число хоровых коллективов также сократилось, став самым маленьким за последние десять лет в прошлом году. В 2014 году было на 176 групп, занимающихся хоровым пением, больше, чем в предыдущем году - 1438. Однако за последние десять лет появились и фольклорные танцевальные коллективы, как и фольклорные танцоры. Наибольшее их количество было во время Молодежного фестиваля песни и танца 2017 года (примерно 1500).
Данные показывают, что хотя десять лет назад было больше всего хоровых певцов, в 2014 году было меньше всего фольклорных танцевальных коллективов по сравнению с предыдущими десятью годами (1402). С тех пор число фольклорных танцевальных коллективов колебалось, но, например, в начале коронакризиса оно не упало, а наоборот, выросло.
Хоровое пение в основном является уделом детей и молодежи
Большинство всех любителей хорового пения - это дети и молодежь: в 2024 году их было 25 000, и они составляли 69 процентов всех хористов. К детям относятся учащиеся до 9-го класса, а к молодежной группе относятся певцы в возрасте до 25 лет. Самая высокая доля детей и молодежи была во время Праздника песни 2014 года, когда они составляли 73,5% певцов хора (примерно 31 600).
Дети и молодежь также составляют более половины любителей народных танцев. В 2024 году народными танцами занимались около 11 100 детей и молодежи, что составляет больше половины всех любителей народных танцев. Как и ожидалось, доля детей и молодежи, занимающихся народными танцами, была самой высокой на Молодежном фестивале песни и танца 2017 года, когда они составляли 58 процентов всех танцоров. На фестивале 2023 года доля детей и молодежи, занимающихся народными танцами, составила 52 процента от всех танцоров.
В случае с молодежью поразительно, что ее число резко возросло перед праздниками песни и танца, а затем резко сократилось после них, тогда как для других возрастных групп эти колебания не столь велики. "Вероятно, именно желание попасть на большую вечеринку вдохновляет молодежь больше, чем взрослых, заниматься хоровым пением и народными танцами", - считает Эрик Лест.
Количество пожилых людей, или тех, кому за 65, которые являются певцами хора и народными танцорами, сокращается за последние десять лет. В 2014 году было чуть более 500 пожилых певцов хора, тогда как в 2024 году их было около 280.
Народные танцы, которые значительно более популярны среди пожилых людей, потеряли энтузиастов, но в меньшей степени - если в 2014 году было около 2750 пожилых танцоров, то десять лет спустя их было около 2230 пожилых людей, занимающихся народными танцами.
В основном танцуют и поют женщины
За отчетные годы доля женщин, занимающихся хоровым пением, оставалась немного выше 70 процентов, а мужчин - немного ниже 30 процентов. Например, в 2024 году хоровым пением занимались около 26 000 женщин и 10 250 мужчин. В народных танцах доля мужчин немного выше (33–34 процента), но также осталась относительно неизменной. В прошлом году народными танцами занимались около 14 400 женщин и 7 300 мужчин.