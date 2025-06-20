Молодежь составляет более половины всех участников праздника песни и танца

Сохранению традиции хорового пения и народных танцев помогают коллективы, которых в прошлом году в обеих областях было в общей сложности 2700 - 1262 занимались хоровым пением и 1438 народными танцами. Подобно числу хористов, число хоровых коллективов также сократилось, став самым маленьким за последние десять лет в прошлом году. В 2014 году было на 176 групп, занимающихся хоровым пением, больше, чем в предыдущем году - 1438. Однако за последние десять лет появились и фольклорные танцевальные коллективы, как и фольклорные танцоры. Наибольшее их количество было во время Молодежного фестиваля песни и танца 2017 года (примерно 1500).

Данные показывают, что хотя десять лет назад было больше всего хоровых певцов, в 2014 году было меньше всего фольклорных танцевальных коллективов по сравнению с предыдущими десятью годами (1402). С тех пор число фольклорных танцевальных коллективов колебалось, но, например, в начале коронакризиса оно не упало, а наоборот, выросло.

Хоровое пение в основном является уделом детей и молодежи

Большинство всех любителей хорового пения - это дети и молодежь: в 2024 году их было 25 000, и они составляли 69 процентов всех хористов. К детям относятся учащиеся до 9-го класса, а к молодежной группе относятся певцы в возрасте до 25 лет. Самая высокая доля детей и молодежи была во время Праздника песни 2014 года, когда они составляли 73,5% певцов хора (примерно 31 600).