Подъем флага на кукрузеской горе застопорился из-за безопасности полетов

Хотя власти Кохтла-Ярве и Тойла планировали поднять большой сине-черно-белый флаг на кукрузеской горе к Празднику победы, то есть к 23 июня, завершить работы все же не успевают.
- Основание залито, флагшток тоже установлен, но освещение флагштока еще предстоит решить, - сказал Ханнес Лумисте, помощник старейшины Тойлаской волости по вопросам экономики и строительства.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело подтвердил, что действительно было большое желание поднять флаг на кукрузеской горе к праздникам, но помешали непредвиденные обстоятельства. Например, его удивило требование Департамента транспорта, чтобы на макушке флагштока загорался красный свет из соображений безопасности полетов, поскольку мачта находится очень высоко. Кроме того, дождливая погода помешала проведению бетонных работ. "Конечно, мы бы хотели, чтобы все было готово к Празднику победы, но строитель предупредил нас, чтобы мы не устанавливали никаких сроков", - сказал Казело.
Ханнес Лумисте сообщил в пятницу "Северному побережью", что в настоящее время ведется поиск решения для установки красного сигнального огня на макушке мачты, и поначалу он, вероятно, будет работать от аккумулятора, но позже планируется протянуть электрический кабель на гору для установки освещения флага. Согласно закону, развевающийся флаг ночью должен быть освещен. "Конечно, сейчас ночи белые, но в будущем нам придется найти решение и для этого", - сказал Лумисте.
По его словам, нет необходимости торопиться с этими работами. "Мачту можно установить уже сейчас, но это нужно сделать так, чтобы все крепко держалось, - сказал Лумисте, добавив, что необходимо дать высохнуть кубометру бетонного основания флагштока. - Не имеет смысла делать такие вещи в порядке ударной работы", - добавил он.
Праздник победы уже третий государственный праздник, к которому на кукрузеской горе планировалось поднять большой триколор. Поначалу оба самоуправления хотели сделать это к 24 февраля, то есть ко Дню независимости, затем новым сроком был День эстонского флага, 4 июня, а теперь Праздник победы, 23 июня.
Высота флагштока составляет 18 метров, а поскольку высота кукрузеской горы 43 метра, макушка мачты будет находиться на отметке 61 метр. Хотя изначально предполагалось, что установка флага и флагштока обойдется примерно в 3000 евро, сейчас цена выросла. "Изначально мы не учли необходимость установки сигнального огня на макушке мачты, а это будет стоить почти столько же, сколько сама мачта", - сказал он.
В январе этого года Казело обратился к тойласкому волостному старейшине Эве Эаст с предложением установить на вершине террикона в Кукрузе флаг Эстонской Республики, "что украсило бы регион и повысило бы уважение к нашему государству".
Несмотря на то обстоятельство, что кукрузеская гора расположена за пределами Кукрузеской части города Кохтла-Ярве и находится в Тойлаской волости, этот террикон является ориентиром и символом городской части, констатировал мэр.
- Много лет велись дискуссии о ликвидации этого террикона, но до этого не дошло, и в ближайшие годы этого тоже не сделают. Исходя из вышесказанного, вношу предложение сообща попросить у землевладельца, то есть у государства, разрешение на установку флагштока, чтобы флаг Эстонии гордо развевался над кукрузеским регионом и хорошо был виден с шоссе Таллинн-Нарва, - отметил Казело.
Волость Тойла согласилась с инициативой, и с этого момента началось планирование установки флага и получение необходимых разрешений от государственных учреждений.
Однако через некоторое время после того, как "Северное побережье" этой зимой написало об идее установки флага на кукрузеской горе, там появился эстонский флаг, причем по частной инициативе. До сих пор неизвестно, кто его водрузил, но сейчас он снят на время строительных работ.