Подъем флага на кукрузеской горе застопорился из-за безопасности полетов

Праздник победы уже третий государственный праздник, к которому на кукрузеской горе планировалось поднять большой триколор. Поначалу оба самоуправления хотели сделать это к 24 февраля, то есть ко Дню независимости, затем новым сроком был День эстонского флага, 4 июня, а теперь Праздник победы, 23 июня.

Высота флагштока составляет 18 метров, а поскольку высота кукрузеской горы 43 метра, макушка мачты будет находиться на отметке 61 метр. Хотя изначально предполагалось, что установка флага и флагштока обойдется примерно в 3000 евро, сейчас цена выросла. "Изначально мы не учли необходимость установки сигнального огня на макушке мачты, а это будет стоить почти столько же, сколько сама мачта", - сказал он.

В январе этого года Казело обратился к тойласкому волостному старейшине Эве Эаст с предложением установить на вершине террикона в Кукрузе флаг Эстонской Республики, "что украсило бы регион и повысило бы уважение к нашему государству".

Несмотря на то обстоятельство, что кукрузеская гора расположена за пределами Кукрузеской части города Кохтла-Ярве и находится в Тойлаской волости, этот террикон является ориентиром и символом городской части, констатировал мэр.

- Много лет велись дискуссии о ликвидации этого террикона, но до этого не дошло, и в ближайшие годы этого тоже не сделают. Исходя из вышесказанного, вношу предложение сообща попросить у землевладельца, то есть у государства, разрешение на установку флагштока, чтобы флаг Эстонии гордо развевался над кукрузеским регионом и хорошо был виден с шоссе Таллинн-Нарва, - отметил Казело.

Волость Тойла согласилась с инициативой, и с этого момента началось планирование установки флага и получение необходимых разрешений от государственных учреждений.