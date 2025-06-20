ВИДЕО Праздники на носу: эстонская полиция выпустила песню под названием "Дай Смерти выходной"

"Во время праздников полиция всегда готова быстро отреагировать, если люди нуждаются в нашей помощи. Мы контролируем движение, обеспечиваем общественный порядок и быстро реагируем, если под угрозой чья-то жизнь или здоровье", - сказал координатор дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс.

По его словам, главными причинами опасности на дорогах по-прежнему остаются вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, усталость и отвлекающая деятельность за рулем. Чтобы напомнить всем об основах безопасного вождения в длинные выходные, полиция вместе с агентством Not Perfect Tallinn выпустили веселую песню о безопасности на дорогах. "Призываем всех вести себя на дорогах ответственно - и тем самым подарить Смерти свободный день", - добавил Кирсс.

Представитель агентства Not Perfect Tallinn Кейт Притс пояснил, что тема безопасности дорожного движения обычно освещается с точки зрения водителей, пассажиров или пешеходов. "Теперь мы предлагаем свежий взгляд - показать происходящее на дороге глазами самой Смерти. Для нее чья-то гибель - это работа. Чем больше люди рискуют, тем больше ей приходится трудиться. Конечно, она счастлива, когда люди ведут себя на дорогах ответственно, ведь тогда и у Смерти есть шанс отдохнуть", - пояснил концепцию Притс.