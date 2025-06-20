Первая попытка найти нового директора для Кохтла-Ярвеской гимназии не принесла плодов

В конкурсе участвовали четыре кандидата, но ни один из них не оправдал ожиданий, ответила эксперт по коммуникациям министерства Лийна Писарев на запрос "Северного побережья" о ходе конкурса.

По словам Писарев, министерство сейчас пытается найти подходящего директора путем целевого поиска. Это означает, что предложения возглавить государственную гимназию Кохтла-Ярве будут сделаны конкретным людям, которые, по мнению министерства, могли бы подойти для этой работы.