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Первая попытка найти нового директора для Кохтла-Ярвеской гимназии не принесла плодов

Торжественный акт в честь начала нового учебного года в Кохтла-Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве 1 сентября 2024 года.

Министерство образования и науки через открытый конкурс не смогло найти нового директора для Кохтла-Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве.

В конкурсе участвовали четыре кандидата, но ни один из них не оправдал ожиданий, ответила эксперт по коммуникациям министерства Лийна Писарев на запрос "Северного побережья" о ходе конкурса.

По словам Писарев, министерство сейчас пытается найти подходящего директора путем целевого поиска. Это означает, что предложения возглавить государственную гимназию Кохтла-Ярве будут сделаны конкретным людям, которые, по мнению министерства, могли бы подойти для этой работы.

До 1 августа Кохтла-Ярвескую гимназию будет возглавлять Хендрик Агур, который занимает эту должность с весны 2019 года, когда строительство здания гимназии еще велось. Весной этого года Агур победил в конкурсе на должность директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования и приступит к работе в августе.

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