Первая попытка найти нового директора для Кохтла-Ярвеской гимназии не принесла плодов

Министерство образования и науки через открытый конкурс не смогло найти нового директора для Кохтла-Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве.
В конкурсе участвовали четыре кандидата, но ни один из них не оправдал ожиданий, ответила эксперт по коммуникациям министерства Лийна Писарев на запрос "Северного побережья" о ходе конкурса.
По словам Писарев, министерство сейчас пытается найти подходящего директора путем целевого поиска. Это означает, что предложения возглавить государственную гимназию Кохтла-Ярве будут сделаны конкретным людям, которые, по мнению министерства, могли бы подойти для этой работы.
До 1 августа Кохтла-Ярвескую гимназию будет возглавлять Хендрик Агур, который занимает эту должность с весны 2019 года, когда строительство здания гимназии еще велось. Весной этого года Агур победил в конкурсе на должность директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования и приступит к работе в августе.