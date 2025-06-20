Просьбу жителей удовлетворили, но убрали не ту скамейку

Поэтому товарищество обратилось в городскую управу с просьбой убрать эту скамейку, так как она находится рядом с дорогой, где движется много людей, в том числе дети. И каждое лето шум и крики собирающихся на скамейке доносятся до окон дома напротив, так что открыть окна невозможно.

Товарищество обращалось с этой проблемой в городскую управу еще в 2023 году и сейчас снова.