Просьбу жителей удовлетворили, но убрали не ту скамейку

У квартирного товарищества дома на улице Уускюла в Нарве возникли проблемы со скамейкой, на которой собираются пьяницы и другие асоциальные элементы.
Поэтому товарищество обратилось в городскую управу с просьбой убрать эту скамейку, так как она находится рядом с дорогой, где движется много людей, в том числе дети. И каждое лето шум и крики собирающихся на скамейке доносятся до окон дома напротив, так что открыть окна невозможно.
Товарищество обращалось с этой проблемой в городскую управу еще в 2023 году и сейчас снова.
В письме говорится, что тогда город отреагировал очень быстро и одну скамейку убрали, но, как оказалось, не ту, из-за которой возникали проблемы у жителей. Теперь городскую управу снова просят вмешаться и убрать проблемную скамью.