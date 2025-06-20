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Сб, 21.06.2025
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Просьбу жителей удовлетворили, но убрали не ту скамейку

Скамейка. Снимок иллюстративный.

У квартирного товарищества дома на улице Уускюла в Нарве возникли проблемы со скамейкой, на которой собираются пьяницы и другие асоциальные элементы.

Поэтому товарищество обратилось в городскую управу с просьбой убрать эту скамейку, так как она находится рядом с дорогой, где движется много людей, в том числе дети. И каждое лето шум и крики собирающихся на скамейке доносятся до окон дома напротив, так что открыть окна невозможно.

Товарищество обращалось с этой проблемой в городскую управу еще в 2023 году и сейчас снова.

В письме говорится, что тогда город отреагировал очень быстро и одну скамейку убрали, но, как оказалось, не ту, из-за которой возникали проблемы у жителей. Теперь городскую управу снова просят вмешаться и убрать проблемную скамью.

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