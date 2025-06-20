Зарегистрироваться на Нарвский городской забег по сниженной цене можно до 22 июня

До 22 июня можно зарегистрироваться по сниженной цене на Нарвский городской забег, который пройдет в последние выходные июня.
Среди зарегистрировавшихся будут разыграны круиз на четверых в Стокгольм, три пары кроссовок и другие призы.
В последние выходные июня пройдет крупнейшее мероприятие народного спортаа в Ида-Вирумаа - Нарвский городской забег, и на этот раз можно испытать себя на нескольких дистанциях.
В субботу, 28 июня, программа городского забега впервые откроется забегом на милю, маршрут которого пройдет в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla".
В воскресенье, 29 июня, в программе забег и ходьба на 5 км (старт в 11.00) и забег и ходьба на 10 км (старт в 12.00).
Как и прежде, старт и финиш будут в Йоаорге рядом с замком Германа. Там же с 10.00 будут проходить популярные детские забеги "Limpa".
10-километровый маршрут пройдет по речному променаду, старому городу и Темному саду ( здесь же пройдет и 5-километровый маршрут), а также по кварталу Кренгольм, который недоступен в обычное время.
Нарвский городской забег - 2025
- 28 июня - забег на милю в центре оздоровительного спорта Эккекюла
- 29 июня - бег и ходьба на 5 км, а также бег на 10 км (старт и финиш в Йоаорге)
- Регистрация по льготной цене - до 22 июня
- Дополнительная информация: jooks.ee
По словам главного организатора забега Мати Лиллиаллика, вновь ожидается участие тысяч любителей бега и ходьбы.
Остроты Нарвскому городскому забегу добавит забег на милю, который проводится в Эстонии довольно редко, однако теперь и любители смогут в Нарве испытать на себе такую дистанцию. В стартовый список Нарвского забега на милю входят наряду с другими, например, Туули Томингас, вошедшая в мировую элиту биатлона и побеждавшая на чемпионатах Эстонии в беге на средние и длинные дистанции, а также ее тренер - бывший биатлонист Индрек Тобрелутс, в нескольких беговых видах входящий в число лучших в мире в классе ветеранов.
По словам Мати Лиллиаллика, любителям движения обязательно стоит присутствовать на месте в последние выходные июня, ведь наряду с участием в народном спортивном мероприятии в это время в Нарве можно поучаствовать также в очень разнообразных и насыщенных культурных программах фестиваля ESTO и Дней Нарвы. "Суматохи и веселья будет в это время много как возле беговых трасс, так и повсюду в городе, и хороших впечатлений должно быть очень много", - сказал он.
По словам Лиллиаллика, клуб организации спортивных мероприятий крепко трудился, чтобы поддерживать существующую 15 лет традицию организации большого забега в Нарве. "Забег приводил в Нарву много гостей, а также заставлял идавирусцев больше заниматься спортом, мы надеемся, что сможем каждый год привлекать к нему новых людей", - сказал он, отметив, что при организации такого большого спортивного мероприятия существенным подспорьем стало также пособие из фонда справедливого перехода.
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