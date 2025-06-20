Зарегистрироваться на Нарвский городской забег по сниженной цене можно до 22 июня

Среди зарегистрировавшихся будут разыграны круиз на четверых в Стокгольм, три пары кроссовок и другие призы.

В последние выходные июня пройдет крупнейшее мероприятие народного спортаа в Ида-Вирумаа - Нарвский городской забег, и на этот раз можно испытать себя на нескольких дистанциях.

В субботу, 28 июня, программа городского забега впервые откроется забегом на милю, маршрут которого пройдет в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla".

В воскресенье, 29 июня, в программе забег и ходьба на 5 км (старт в 11.00) и забег и ходьба на 10 км (старт в 12.00).

Как и прежде, старт и финиш будут в Йоаорге рядом с замком Германа. Там же с 10.00 будут проходить популярные детские забеги "Limpa".

10-километровый маршрут пройдет по речному променаду, старому городу и Темному саду ( здесь же пройдет и 5-километровый маршрут), а также по кварталу Кренгольм, который недоступен в обычное время.

Нарвский городской забег - 2025 28 июня - забег на милю в центре оздоровительного спорта Эккекюла

29 июня - бег и ходьба на 5 км, а также бег на 10 км (старт и финиш в Йоаорге)

Регистрация по льготной цене - до 22 июня

Дополнительная информация: jooks.ee

По словам главного организатора забега Мати Лиллиаллика, вновь ожидается участие тысяч любителей бега и ходьбы.

Мати Лиллиаллик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik