КРАСИВЫЙ ДОМ-2025 Дом любителя старой техники в самой новой деревне Ида-Вирумаа полон сюрпризов

Эне и Калев Наур живут в доме на улице Сави около двадцати лет. Когда переехали сюда, это была еще часть поселка Кохтла-Нымме, которую называли Яама - ведь она находится в непосредственной близости от бывшей станции Кохтла. Теперь они живут в деревне Кохтла-Ууэкюла, которой нынче исполняется три года и инициатором создания которой стал сам Калев.
Выбраны победители конкурса "Красивый дом"
Перед Яановым днем комиссия по благоустройству Союза самоуправлений Ида-Вирумаа провела осмотр домов, которые самоуправления представили на конкурс "Красивый дом".
Комиссия смотрела, как дом и сад вписываются в окружающую среду, оценивала общее впечатление от пространства, благоустройство, озеленение и малые формы. Оценочную комиссию возглавила тойлаский специалист по волостному имуществу и благоустройству Сигне Мюйр. В состав жюри также вошли мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело, помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун и специалист по развитию и коммуникации Алутагузеской волости Керли Делло.
Комиссия по благоустройству выбрала три домохозяйства, достойных награды президента. У каждого из домов-победителей этого года лицо своих домочадцев, но все они выделяются целостностью и гармонией. По словам Ильмара Ауна, в домах-победителях было видно, что их хозяевам нравится там жить. "Чувство дома было узнаваемым".
Уездная комиссия по благоустройству представила президенту для признания:
- дом Людмилы и Валерия Бариновых в городе Нарва-Йыэсуу
- дом Татьяны Шалыгиной и Виктора Зуева в Алткюла, волость Тойла
- дом Эне Наур и Калева Наура в Кохтла-Ууэкюла, волость Тойла.
Мачтовый вымпел и благодарственное письмо от министра регионального развития и сельского хозяйства получат:
- многоквартирный дом по ул. Тамме, 12 в Мяэтагузе, волость Алутагузе
- Анна и Ольга Аверины в городе Нарва-Йыэсуу
- Реве Ламбур и Ааре Реббан в поселке Таммику, волость Йыхви
- Хелье Йыэранд в городе Йыхви
- Илона и Дмитрий Калдре в городе Йыхви.
Эстонское общество украшения домов организует конкурс "Красивый дом" с 1999 года. Три самых красивых дома номинируются всеми уездами и четырьмя крупными городами. Владельцы красивых домов получают награду от президента республики - патрона Эстонского общества украшения домов.
Комиссию по благоустройству Калев встречает в стильном костюме, так как выстроил вдоль ведущей к дому дорожки свои мотоциклы, которые он реставрировал на протяжении многих лет. Всего в порядок приведено пять мотоциклов, шестой сейчас в работе.
- Оформлением сада занималась моя талантливая и умная жена - она может рассказать о цветах и кустах. Я вам больше могу рассказать об истории, - начинает Калев свое выступление.
Первый экспонат - 55-летняя "Jawa". "На этом мотоцикле я чаще всего езжу по выставкам, так как он единственный, у которого имеется также официальный номер. Другие собраны из металлолома, а это полностью оригинал - я купил его у одного интересного человека, у которого гараж был чище, чем у некоторых спальня".
Мотоцикл с коляской K-750, выпущенный в 1957 году, тоже прошел курс омоложения. На нем развевается флаг Германской Демократической Республики, так как сидящего в его коляске манекена Калев нарядил в восточногерманскую солдатскую форму.
- Эта одежда была пожертвована Эстонии в начале 1990-х годов, когда у наших Сил обороны не было ничего, даже формы, не говоря уж об оружии. Когда две Германии объединились, Бундесверу нечего было делать с военной формой Германской Демократической Республики, и все это добро отправили в Эстонию, - рассказывает Калев, входящий в правление Алутагузеской дружины "Кайтселийта".
Большое оживление вызвала канистра Вермахта от 1942 года, которую Калев отреставрировал и превратил в шкафчик-бар. "В ней удобно возить с собой на выставки напитки".
На реставрацию одного мотоцикла уходит два-три года, пока не соберешь все необходимые детали. "Всегда ищешь оригинальные детали. Я собирал их по кусочкам", - демонстрирует Калев дело своих рук.
Так как восстановление старой техники требует много времени, он решил продать шесть скупленных старых мотоциклов другим любителям ретротехники. "Занялся математикой: мне 69 лет, и прогнозируемое время их восстановления оказалось бы слишком долгим. В моем роду никто так долго не жил. И кому этот металлолом будет нужен потом?" - старается Калев держать свою страсть под контролем.
Новый старый дом
Комиссия по благоустройству интересуется, для чего Калев основал свою деревню из шестидесяти с лишним домов на двух расположенных возле железной дороги улицах?
- Мы были частью Кохтла-Нымме, но связи с ним не имели, нас разделяет железная дорога. Центром притяжения является, скорее, Кохтла-Ярве. Четверо активных мужчин из нашей деревни подумали, что для оживления общины и улучшения жизненной среды надо бы создать собственную деревню. Мы уже привели в порядок въезд в деревню - там стоят забавные ежики, которые ночью горят и освещают нашу дорогу, - имеет в виду Калев установленные в прошлом году скульптуры ежей с подсветкой.
Если деревня новая, то о доме Науров можно сказать, что он новый старый. Калеву дом достался в наследство от матери, однако пару лет назад ему пришлось полностью его перестроить.
- Делал ремонт, и он немного не задался - в доме появился домовый гриб. Пригласил из Тарту одного специалиста, который осмотрел дом и сказал: "Мужик, у тебя есть два варианта: или ты сожжешь этот дом, или снесешь".
Наурам не оставалось ничего другого, как снести дом. "Второй этаж подняли на домкраты, снизу дом разобрали и построили вместо него новый каменный. Домовый гриб - это верх ужаса!"
Жена оформляет парк, муж - горку над погребом
Если мужская часть комиссии по благоустройству идет вместе с хозяином изучать, что еще интересного есть в гараже, то женская вместе с Эне осматривается в саду. Недвижимость площадью четыре тысячи квадратных метров дает достаточно пространства для создания красоты.
Эне разбила перед домом парковый сад из кустов. Причем большинство кустов подобраны и посажены таким образом, чтобы солировать, а не оставаться в тени друг друга на больших засаженных участках. У каждого свое время цветения и период красивой листвы. Хозяйка говорит, что все они красивые, но ее любимцы - японская ива, пузыреплодник и черная бузина. В настоящий момент свое сольное выступление совершает розово-бело-зеленая японская ива.
- Хотелось бы посадить в парковой зоне больше кустов, но возраст и здоровье уже не позволяют, - сожалеет хозяйка, благодарная за то, что Калев взял на себя стрижку газона. - Он копает, когда надо, а расчистка малинника - полностью его работа.
В саду Науров растет поздняя малина, дающая урожай только осенью. "Когда осень теплая, то малину собираем до конца октября", - уверяет Эне.
Когда-то в саду росла также клубничная малина - но больше для красоты, нежели для еды. От нее теперь отказались, так как она стремилась разрастись повсюду. Но против лесной земляники, которая сама пришла в сад, хозяева ничего не имеют.
В саду за домом есть своя "грядка" и у хозяина - на горке над погребом новую жизнь получили старые швейные машины, из которых Калев смастерил самолеты, тракторы и мотоциклы. Самодельные садовые декорации привлекают взгляды и служат подтверждением, что у хозяина руки на месте и он умеет придать старым вещам новую ценность и функцию, комментирует увиденное помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.
- У этой усадьбы есть душа дома - видно, что люди хотят здесь жить, - добавляет он.