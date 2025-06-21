КРАСИВЫЙ ДОМ-2025 Дом любителя старой техники в самой новой деревне Ида-Вирумаа полон сюрпризов

Эне и Калев Наур живут в доме на улице Сави около двадцати лет. Когда переехали сюда, это была еще часть поселка Кохтла-Нымме, которую называли Яама - ведь она находится в непосредственной близости от бывшей станции Кохтла. Теперь они живут в деревне Кохтла-Ууэкюла, которой нынче исполняется три года и инициатором создания которой стал сам Калев.

Выбраны победители конкурса "Красивый дом"

Перед Яановым днем комиссия по благоустройству Союза самоуправлений Ида-Вирумаа провела осмотр домов, которые самоуправления представили на конкурс "Красивый дом".

Комиссия смотрела, как дом и сад вписываются в окружающую среду, оценивала общее впечатление от пространства, благоустройство, озеленение и малые формы. Оценочную комиссию возглавила тойлаский специалист по волостному имуществу и благоустройству Сигне Мюйр. В состав жюри также вошли мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело, помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун и специалист по развитию и коммуникации Алутагузеской волости Керли Делло.

Комиссия по благоустройству выбрала три домохозяйства, достойных награды президента. У каждого из домов-победителей этого года лицо своих домочадцев, но все они выделяются целостностью и гармонией. По словам Ильмара Ауна, в домах-победителях было видно, что их хозяевам нравится там жить. "Чувство дома было узнаваемым".

Уездная комиссия по благоустройству представила президенту для признания:

дом Людмилы и Валерия Бариновых в городе Нарва-Йыэсуу

дом Татьяны Шалыгиной и Виктора Зуева в Алткюла, волость Тойла

дом Эне Наур и Калева Наура в Кохтла-Ууэкюла, волость Тойла.

Мачтовый вымпел и благодарственное письмо от министра регионального развития и сельского хозяйства получат:

многоквартирный дом по ул. Тамме, 12 в Мяэтагузе, волость Алутагузе

Анна и Ольга Аверины в городе Нарва-Йыэсуу

Реве Ламбур и Ааре Реббан в поселке Таммику, волость Йыхви

Хелье Йыэранд в городе Йыхви

Илона и Дмитрий Калдре в городе Йыхви.

Эстонское общество украшения домов организует конкурс "Красивый дом" с 1999 года. Три самых красивых дома номинируются всеми уездами и четырьмя крупными городами. Владельцы красивых домов получают награду от президента республики - патрона Эстонского общества украшения домов.