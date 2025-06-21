Хендрик Йоханнес Террас: города и волости должны получать больше выгоды от предпринимательства

- Планируете восстановить обязательное направление?

- Нет, точно не обязательное. Скорее, нужно предусмотреть больше таких условий, которые будут способствовать этому.

- Каких именно?

- Часто говорят, что в сельских регионах нет такой социальной сети, которая существует в крупных городах. Это особенно важно для молодых людей. Мы обсуждали, как государство могло бы поощрять людей переезжать в сельскую местность вместе с друзьями. Сегодня можно работать как онлайн, так и в порядке маятниковой миграции, особенно если поблизости есть железная дорога. Как можно побудить, например, три молодые семьи переехать в деревню вместе, что впоследствии могло бы привлечь и других? Эта идея все же относительно новая, но я потихоньку работаю над ней.

- На самом деле эта идея вовсе не нова. Президент Леннарт Мери 30 лет назад также пытался инициировать создание молодежного поселения в Вайвара недалеко от Нарвы. Но этот план все же застопорился по экономическим причинам. Строительство дома в Вайвара и Виймси стоит примерно одинаково, но стоимость дома после завершения строительства отличается в разы, а значит, и условия получения банковского кредита уже заметно отличаются. Что можно сделать с этим препятствием?

- Вопрос жилья - действительно важный аспект. В коалиционном соглашении мы договорились, что также продолжим поддерживать жилищный фонд Ида-Вирумаа.