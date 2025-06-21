Хендрик Йоханнес Террас: города и волости должны получать больше выгоды от предпринимательства

Хендрик Йоханнес Террас ("Eesti 200"), вступивший в должность министра регионального развития и сельского хозяйства несколько месяцев назад, стремится к тому, чтобы города и волости, расположенные далеко от Таллинна, и их жители получали больше выгоды от предпринимательства.
- За какие меры по сокращению региональных различий в Эстонии вы как министр регионального развития сражались как лев при составлении коалиционного соглашения?
- Мы планируем направить довольно большую часть наших инвестиций за пределы Харьюмаа, чтобы развивать там предпринимательство. Также необходимо сделать акцент на сотрудничестве между местными сообществами, чтобы не возникало неприятия.
Мы обещаем местным самоуправлениям создать так называемый инструмент местной выгоды, чтобы они получали больше выгоды от предпринимательства и были заинтересованы в том, чтобы предприятия приходили на их территорию.
- Означает ли это, что будут введены какие-то новые налоги или изменится пропорция распределения некоторых существующих налогов?
- Как именно заставить этот механизм работать лучше всего - вопрос более широкого участия. Необходимо учитывать предложения местных самоуправлений.
Существуют различные способы направления части налогов, уплачиваемых бизнесом, в местные бюджеты. Мы пока не успели их подробно проанализировать, чтобы понять, как будет работать тот или иной вариант и о чем мы сможем договориться.
- Вступивший в силу в этом году налог на автомобили делает проживание в сельской местности особенно дорогим, потому что, в отличие от Таллинна, в сельской местности нет бесплатного общественного транспорта с регулярным расписанием. В Таллинне можно обойтись без машины, в сельской местности - нет. Это дополнительная нагрузка. Как вы мотивируете людей жить в сельской местности?
- Нам нужно направлять молодых людей в сельскую местность после окончания ими учебы в городе.
- Планируете восстановить обязательное направление?
- Нет, точно не обязательное. Скорее, нужно предусмотреть больше таких условий, которые будут способствовать этому.
- Каких именно?
- Часто говорят, что в сельских регионах нет такой социальной сети, которая существует в крупных городах. Это особенно важно для молодых людей. Мы обсуждали, как государство могло бы поощрять людей переезжать в сельскую местность вместе с друзьями. Сегодня можно работать как онлайн, так и в порядке маятниковой миграции, особенно если поблизости есть железная дорога. Как можно побудить, например, три молодые семьи переехать в деревню вместе, что впоследствии могло бы привлечь и других? Эта идея все же относительно новая, но я потихоньку работаю над ней.
- На самом деле эта идея вовсе не нова. Президент Леннарт Мери 30 лет назад также пытался инициировать создание молодежного поселения в Вайвара недалеко от Нарвы. Но этот план все же застопорился по экономическим причинам. Строительство дома в Вайвара и Виймси стоит примерно одинаково, но стоимость дома после завершения строительства отличается в разы, а значит, и условия получения банковского кредита уже заметно отличаются. Что можно сделать с этим препятствием?
- Вопрос жилья - действительно важный аспект. В коалиционном соглашении мы договорились, что также продолжим поддерживать жилищный фонд Ида-Вирумаа.
Мы думали о том, как объяснить банкам, что такое регионально разное отношение в виде более высоких процентных ставок и более высоких требований к первоначальному собственному взносу не совсем правильно и что это ограничивает развитие регионов. Конечно, я понимаю, что банки, как частные предприниматели, тоже несут риски. Но мы пытаемся объяснить, что эти риски также можно снизить.
Не всегда правильно говорить, что нет залоговой стоимости. Это также искажается тем фактом, что, особенно в сельской местности, довольно много недвижимости продается из рук в руки, а не через порталы, и поэтому ее оценка сложнее. Стоимость одного и того же объекта в оценочных актах, составленных двумя компаниями, может различаться до 40 процентов.
- Одним из факторов, осложняющих жизнь и ведение бизнеса в сельской местности, является постоянно ужесточающиеся экологические требования. Если до сих пор от последствий европейской климатической политики сильно страдал энергетический сектор, действовавший в основном в Ида-Вирумаа, то на очереди также транспорт и сельское хозяйство, что опять же будет означать дополнительные расходы. Считаете ли вы разумным скорректировать предыдущие планы в этой области и двигаться вперед более спокойными темпами?
- В настоящее время важен баланс в достижении климатических целей. Особенно с учетом ситуации с безопасностью, когда нам нужно много инвестировать в оборону, а также стимулировать экономику. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на экономическом развитии, но это не означает, что климатические цели следует похоронить, я, конечно, не рекомендую этого делать.
Наше сельское хозяйство также пострадает от изменения климата. Исследования показывают, что к концу века количество осадков в Эстонии будет на 19 процентов больше, чем сейчас. Более частые ливни нанесут большой ущерб полям. Сами земледельцы тоже это понимают.
С климатическими целями увязаны также 40 процентов средств, поступающих от европейских программ поддержки. Если мы хотим, чтобы финансирование продолжалось, мы также должны выполнять эти требования.
Это скорее вопрос амбиций Эстонии, сколько рвения мы сами добавим. Но нам следует подумать о том, как сбалансировать достижение климатических целей с выживанием и развитием бизнеса.
- Что конкретно можно сделать для этого?
- В настоящее время министерство проводит аудит законопроектов и постановлений, чтобы выяснить, можно ли упростить требования или процедуры отчетности настолько, чтобы небольшие компании, у которых нет юристов в штате, могли с ними справиться.
- Какова измеримая цель вашей работы на посту министра сельского хозяйства, чего бы вы хотели достичь к следующим выборам в Рийгикогу?
- Прежде всего развивать сельское хозяйство Эстонии в целом и нарастить экспорт.
- Каковы нынешние сильные стороны эстонского сельского хозяйства на мировом рынке?
- Определенно молочные коровы. У нас на очень хорошем уровне селекция и производство молока. Благодаря нашему географическому положению коровам здесь хорошо, и они дают много молока.
Наш самый большой козырь - то, что у нас так много чистой природы. Продукты, которые мы производим, чистые и высококачественные. Я думаю, что в ближайшие десятилетия мы только начнем понимать, насколько это важно в глобальном масштабе. По мере потепления климата количество обрабатываемых земель в мире сокращается, но людей становится все больше и все едят три раза в день. Если поступать мудро, у нас есть большой потенциал выделиться как страна, которая выращивает качественную и здоровую пищу.