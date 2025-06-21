КРАСИВЫЙ ДОМ-2025 Алткюла удостаивается президентского признания второй год подряд

Татьяна Шалыгина и Виктор Зуев создали необычайно красивый дом в деревне Алткюла Тойлаской волости, где на свой вкус они обустроили недвижимость площадью около четырех с половиной тысяч квадратных метров.
Сами хозяева, к сожалению, не смогли принять в среду комиссию по благоустройству, зато оценщиков сопровождала дружелюбная угольно-черная кошка.
Пояснение же давала тойлаский специалист по волостному имуществу и благоустройству Сигне Мюйр, представившая этот дом на конкурс.
Дом по своей архитектуре и наружной отделке отличается от обычных домов с деревянной обшивкой, задающих тон в наших деревнях и поселках, отметила она. В непосредственной близости от здания расположены участки, засаженные более низкими растениями. Использованы различные формы хвойных деревьев, которыми можно любоваться из окон и застекленной веранды круглый год.
Сад в самом расцвете жизненных сил
Гармонирующие с домом деревья и кусты посажены более десяти лет назад и сейчас достигли лучшего возраста и полны жизненных сил. Красиво цветущие розы, низкорослые декоративные кусты, хвойные деревья и кусты придают саду зрелый общий вид.
Большую часть недвижимости занимает газон, позволяющий увлекающейся садоводством хозяйке осуществлять новые идеи. Например, в ближайшее время тут планируют обустроить игровую зону для внуков.
В домохозяйстве есть отдельный огород, а также зона отдыха с видом на прекрасные розы. В задней части сада посажены молодые сливы. Большой сад позволил сажать также большие деревья, например сосны и тис.
- Стриженые зеленые изгороди добавляют участку геометрии. Качество сада и дома находится в гармонии, - прокомментировала Сигне Мюйр со вкусом оформленное и хорошо ухоженное единое целое.
Премия всей деревне?
Алткюла - уже знакомое комиссии по благоустройству место, ведь год назад президентского признания удостоились соседи Татьяны и Виктора - Эвелин и Герт Тартлан, построившие в поле целую новую деревню. На сегодня в деревне насчитывается пятнадцать жилых домов, образующих гармоничный ансамбль.
- У меня такое ощущение, будто я попал в Швейцарию, - второй год подряд мог признаться мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело. - Все чисто, аккуратно, может быть, даже слишком… В любом случае над оформлением декоративного сада крепко потрудились.
Помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун добавил, что речь явно идет о жилье высокого класса, вокруг которого много простора. "Главной бедой новых строящихся домов является, по-моему, то, что сад сплошь засаживают туями. Кто-то сажает их плотно у ограды и думает, что это очень хорошее озеленение. В этом саду туй мало, и они расположены в середине сада как декоративные растения, а не как ограда".
На Ильмара Ауна хорошее впечатление произвела вся деревня. "В Алткюла каждый дом достоин премии".