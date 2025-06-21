КРАСИВЫЙ ДОМ-2025 Алткюла удостаивается президентского признания второй год подряд

Татьяна Шалыгина и Виктор Зуев создали необычайно красивый дом в деревне Алткюла Тойлаской волости, где на свой вкус они обустроили недвижимость площадью около четырех с половиной тысяч квадратных метров.

Сами хозяева, к сожалению, не смогли принять в среду комиссию по благоустройству, зато оценщиков сопровождала дружелюбная угольно-черная кошка.

Сами хозяева, к сожалению, не смогли принять в среду комиссию по благоустройству, зато оценщиков сопровождала дружелюбная кошка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пояснение же давала тойлаский специалист по волостному имуществу и благоустройству Сигне Мюйр, представившая этот дом на конкурс.

Стены из живых деревьев служат фоном для цветочной красоты. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Дом по своей архитектуре и наружной отделке отличается от обычных домов с деревянной обшивкой, задающих тон в наших деревнях и поселках, отметила она. В непосредственной близости от здания расположены участки, засаженные более низкими растениями. Использованы различные формы хвойных деревьев, которыми можно любоваться из окон и застекленной веранды круглый год.

Сад в самом расцвете жизненных сил

Гармонирующие с домом деревья и кусты посажены более десяти лет назад и сейчас достигли лучшего возраста и полны жизненных сил. Красиво цветущие розы, низкорослые декоративные кусты, хвойные деревья и кусты придают саду зрелый общий вид.

Из места отдыха открывается вид на розарий, который ждет цветения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Большую часть недвижимости занимает газон, позволяющий увлекающейся садоводством хозяйке осуществлять новые идеи. Например, в ближайшее время тут планируют обустроить игровую зону для внуков.

В домохозяйстве есть отдельный огород, а также зона отдыха с видом на прекрасные розы. В задней части сада посажены молодые сливы. Большой сад позволил сажать также большие деревья, например сосны и тис.