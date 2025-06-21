КРАСИВЫЙ ДОМ-2025 Рациональная вилла в курортном городе

На воротах дома на улице Мяэ в Нарва-Йыэсуу красуется табличка с надписью "Buckingham Palace", а на доме - "Ljudmila villa". Так что же из двух верно?
Хозяйка Людмила Баринова смеется, что дворцовую табличку им подарил сын, изучающий инфотехнологии в магистратуре в Англии. А табличка "Ljudmila villa" напоминает об Испании, куда семья полюбила ездить в последние годы. "Мы захотели оживить фасад и внести красок в наш климат. Я думала, правда, что название виллы могло бы быть покороче, но муж настоял на своем".
На самом деле за щеголеватыми табличками находится компактный и практичный дом.
С мыслями о комфортной пенсии
- Мы хотели маленький дом, который было бы просто убирать и по силам содержать. Хотели комфортно провести здесь пенсионные годы, - объясняет Валерий.
Архитектор взял за основу дом самого хозяина, спроектированный в программе "SketchUp", и дом был построен примерно двенадцать лет назад. Последние два года Людмила и Валерий и наслаждаются там свободной от трудов жизнью.
- Жилая площадь дома 145 квадратных метров, распределение помещений хорошо продумано. В доме геоотопление, что очень экономично. У сына трехкомнатная квартира в Нарве, а у дочери - двухкомнатная в Таллинне, и у них счета за отопление такие же, как у нас, - говорит Валерий.
Любимым местом семьи является южная терраса, летом увеличивающая жилое помещение. "Дом защищает от холодного ветра, и уже с самой весны мы можем наслаждаться тут солнцем", - радуется Людмила.
Практичная красота
Простая квадратная форма дома переносится и на сад, где в глаза бросаются стриженные под куб туи и окруженные зеленой изгородью из спиреи квадратные клумбы с розами. Участок площадью в тысячу квадратных метров разделен на сад перед домом, зону парковки, зону отдыха и игр, а также огород.
В теплице растут помидоры и огурцы, из плодовых деревьев представлены вишня, черешня, груша, слива, яблоня. Из ягод полакомиться можно малиной, черникой, морошкой и клубникой.
Сама Людмила больше всего гордится предшествовавшей созданию сада работой.
- На участке было закопано огромное количество мусора, от игрушек до старой обуви. Мы вывозили мусор и взамен везли машинами землю. Тут зарыто много работы и денег, однако результат доставляет наслаждение как нам, так и друзьям и знакомым, которые с удовольствием приезжают к нам в гости.
По словам Валерия, в саду оставлено также место для того, чтобы поиграть с внуками в футбол и поучить их кататься на велосипеде. Сад устроен так, чтобы ухаживать за ним надо было как можно меньше, основной работой является стрижка газона, отметил он.
- Видно, что руки хозяйки и хозяина по самые локти были погружены в строительство дома и создание сада, - прокомментировал помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун. - Практичный и красивый сад, который служит красоте и приносит также урожай.