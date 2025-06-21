КРАСИВЫЙ ДОМ-2025 Рациональная вилла в курортном городе

На воротах дома на улице Мяэ в Нарва-Йыэсуу красуется табличка с надписью "Buckingham Palace", а на доме - "Ljudmila villa". Так что же из двух верно?

Хозяйка Людмила Баринова смеется, что дворцовую табличку им подарил сын, изучающий инфотехнологии в магистратуре в Англии. А табличка "Ljudmila villa" напоминает об Испании, куда семья полюбила ездить в последние годы. "Мы захотели оживить фасад и внести красок в наш климат. Я думала, правда, что название виллы могло бы быть покороче, но муж настоял на своем".

На самом деле за щеголеватыми табличками находится компактный и практичный дом.

С мыслями о комфортной пенсии

- Мы хотели маленький дом, который было бы просто убирать и по силам содержать. Хотели комфортно провести здесь пенсионные годы, - объясняет Валерий.

Архитектор взял за основу дом самого хозяина, спроектированный в программе "SketchUp", и дом был построен примерно двенадцать лет назад. Последние два года Людмила и Валерий и наслаждаются там свободной от трудов жизнью.

- Жилая площадь дома 145 квадратных метров, распределение помещений хорошо продумано. В доме геоотопление, что очень экономично. У сына трехкомнатная квартира в Нарве, а у дочери - двухкомнатная в Таллинне, и у них счета за отопление такие же, как у нас, - говорит Валерий.

Любимым местом семьи является южная терраса, летом увеличивающая жилое помещение. "Дом защищает от холодного ветра, и уже с самой весны мы можем наслаждаться тут солнцем", - радуется Людмила.

Практичная красота