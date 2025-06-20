Дефицит бюджета уменьшился

По данным Министерства финансов, дефицит бюджета в январе-апреле был на 250 млн евро меньше, чем в аналогичный период прошлого года в связи с ростом поступления налога на прибыль юридических лиц. Источником дефицита стали центральное правительство и Фонд социального страхования (Касса здоровья и Касса по безработице). В то же время бюджетная позиция местных самоуправлений оставалась профицитной.