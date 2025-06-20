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Сб, 21.06.2025
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Дефицит бюджета уменьшился

Деньги. Иллюстративное фото.

К концу апреля дефицит бюджета Эстонии 2025 года достиг 262 млн евро, или 0,6% валового внутреннего продукта, сообщает rus.err.

По данным Министерства финансов, дефицит бюджета в январе-апреле был на 250 млн евро меньше, чем в аналогичный период прошлого года в связи с ростом поступления налога на прибыль юридических лиц. Источником дефицита стали центральное правительство и Фонд социального страхования (Касса здоровья и Касса по безработице). В то же время бюджетная позиция местных самоуправлений оставалась профицитной.

Дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии в 2024 году составил 1,7 процента от валового внутреннего продукта (ВВП).

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