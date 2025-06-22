Жители Эстонии ринулись искать лето за границей

"Люди ищут возможность отдохнуть под солнцем и отдают предпочтение направлениям, где летняя погода гарантирована", - сказала руководитель по маркетингу турфирмы Go Travel Кяди Пупарт, отметив, что 90 процентов туров уже распроданы.

Руководитель отдела по работе с частными клиентами и маркетинга Estravel Катрин Ааслайд также подтвердила рост интереса к горящим турам. "Посещаемость страницы с горящими предложениями на сайте Estravel за последний месяц выросла на 29 процентов, что гораздо больше, чем было год назад", - сказала она.