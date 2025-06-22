ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ Йыхвиский вечер легкой атлетики подарил захватывающие спортивные моменты, несмотря на ненастную погоду

Мати Лиллиаллик, главный организатор Йыхвиского вечера легкой атлетики, предположил, что результаты были на 10-15 процентов слабее, чем могли бы быть при хорошей погоде. "Но был очень сильный состав [спортсменов], и приехавшие спортсмены очень приветливы и уважительны к маленькому городку Йыхви. Большинство из них обещали вернуться, если их дисциплина будет запланирована в будущем", - сказал он.

"Северное побережье" отметило пять самых захватывающих моментов легкоатлетического вечера.

1. Дуэль асов метания диска

Шведский олимпийский чемпион и чемпион мира Даниэль Шталь и словенский чемпион мира и чемпион Европы Кристьян Чех устроили захватывающую дуэль перед зрителями Йыхви, в которой были достигнуты высококлассные результаты, а напряжение сохранялось до последнего броска.

Если неделю назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме им немного не хватило до отметки в 70 метров, то в Йыхви им это удалось. Победный результат Чеха 70,17 на этот раз оказался всего на три сантиметра лучше, чем у Даниэля Шталя.

2. Несмотря на встречный ветер, в беге на 100 метров был достигнут высший результат

Южноафриканский спринтер Гифт Леотлела выиграл бег на 100 метров со временем 10,11 секунды против встречного ветра 1,6 м/с, немного опередив африканского рекордсмена Фердинанда Оманьялу.