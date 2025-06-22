ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ Йыхвиский вечер легкой атлетики подарил захватывающие спортивные моменты, несмотря на ненастную погоду

Хотя из-за дождя и ветра на Йыхвиском вечере легкой атлетики не удалось достичь самых блестящих результатов, соревнования высшего уровня, состоявшиеся в субботу, все же подарили множество захватывающих спортивных моментов, и в 103-ю годовщину со дня рождения эстонского спортивного героя Хейно Липу на стадионе, названном в его честь, были установлены рекорды во многих областях.
Мати Лиллиаллик, главный организатор Йыхвиского вечера легкой атлетики, предположил, что результаты были на 10-15 процентов слабее, чем могли бы быть при хорошей погоде. "Но был очень сильный состав [спортсменов], и приехавшие спортсмены очень приветливы и уважительны к маленькому городку Йыхви. Большинство из них обещали вернуться, если их дисциплина будет запланирована в будущем", - сказал он.
"Северное побережье" отметило пять самых захватывающих моментов легкоатлетического вечера.
1. Дуэль асов метания диска
Шведский олимпийский чемпион и чемпион мира Даниэль Шталь и словенский чемпион мира и чемпион Европы Кристьян Чех устроили захватывающую дуэль перед зрителями Йыхви, в которой были достигнуты высококлассные результаты, а напряжение сохранялось до последнего броска.
Если неделю назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме им немного не хватило до отметки в 70 метров, то в Йыхви им это удалось. Победный результат Чеха 70,17 на этот раз оказался всего на три сантиметра лучше, чем у Даниэля Шталя.
2. Несмотря на встречный ветер, в беге на 100 метров был достигнут высший результат
Южноафриканский спринтер Гифт Леотлела выиграл бег на 100 метров со временем 10,11 секунды против встречного ветра 1,6 м/с, немного опередив африканского рекордсмена Фердинанда Оманьялу.
Учитывая ветровые условия, Карл Эрик Назаров, который два года назад в Йыхви установил рекорд Эстонии в 10,18 секунды, также показал хороший результат — на этот раз он показал результат 10,41 секунды.
Анн Марий Кивикас, победившая в женском беге на 100 метров, также преодолела встречный ветер со временем 11,63 секунды, показав, что она в форме, чтобы побить рекорд Эстонии.
3. Двукратный чемпион мира показал класс даже в неблагоприятных условиях
Несмотря на то, что он все еще восстанавливается после травмы, а погодные условия в Йыхви были неблагоприятными, американец двукратный чемпион мира Джо Ковач отправил ядро на расстояние 21,13 метра. Это рекорд для соревнований памяти Хейно Липу, которые проводятся с 2009 года, а также для стадиона, названного в его честь.
4. В метании молота бронзовый призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира были равны
В метании молота среди мужчин украинец Михаил Кохан, завоевавший бронзовую медаль в Париже в прошлом году, и пятикратный чемпион мира из Польши Павел Файдек устроили захватывающую дуэль за первое место. Файдек лидировал до последнего раунда, но в последнем броске молодой украинец отправил молот почти на 80 метров - 79,37. Файдек, вылетевший на второе место, попытался побить этот результат в последней попытке, но поскользнулся на мокром от дождя ринге и повредил ногу.
Машина скорой помощи доставила пятикратного чемпиона мира в отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы, где предварительные данные показали, что травма несерьезная, и что он должен восстановиться через несколько недель и продолжить подготовку к чемпионату мира в Токио в сентябре.
5. Денис Шалкаускас побил рекорд Энна Селлика в одиночном забеге
Собственный бегун Ида-Вирумаа Денис Шалкаускас, учитель физкультуры в Силламяэской эстонской основной школе, показал свою силу на дистанции 3000 метров. Когда он пересек финишную черту в забеге, который оказался одиночным, ближайший преследователь даже не достиг начала финишной прямой.
Победное время Шалкаускаса: 8:00.36 - на целых 14 секунд лучше его предыдущего личного рекорда. С этим результатом Шалкаускас поднялся на четвертое место в рейтинге Эстонии за все время, сразу опередив легенду эстонского бега Энна Селлика из Ийзаку, чей личный рекорд в этой области теперь менее чем на секунду слабее, чем у Шалкаускаса.
"Я очень счастлив", - сказал Шалкаускас на финише, отметив, что не ожидал такого сильного времени, но в то же время чувствовал, что мог бы пробежать менее восьми минут, если бы некоторые из его конкурентов оставались с ним до конца. Он также поблагодарил публику на своем домашнем стадионе, который был его главной тренировочной площадкой в последние годы, за их всеобъемлющую поддержку.