Полиция просит в помощи в поиске пропавшей в Кивиыли Екатерины

В воскресенье в 20:00 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что 76-летняя Екатерина ушла из дома на Лепа теэ в Кивиыли около 16:00 в неизвестном направлении. На данный момент известно, что она ушла из дома со своей собакой, оставила телефон и никому не сообщила, куда идет.