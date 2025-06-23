Полиция просит в помощи в поиске пропавшей в Кивиыли Екатерины

Полиция просит помочь в поиске 76-летней Екатерины, которая ушла из дома 22 июня около 16:00 и чье местонахождение до сих пор неизвестно.
В воскресенье в 20:00 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что 76-летняя Екатерина ушла из дома на Лепа теэ в Кивиыли около 16:00 в неизвестном направлении. На данный момент известно, что она ушла из дома со своей собакой, оставила телефон и никому не сообщила, куда идет.
Рост женщины составляет около 160 см, у нее короткие белые волосы. На ней была зеленая куртка, серые спортивные брюки, серая шляпа, и предположительно она несла большую черно-белую собаку Лайку.
Если у кого-либо есть информация о местонахождении описанной женщины, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.