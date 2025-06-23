Индекс цен Иванова дня: корзина подорожала в полтора раза за десять лет, но праздничный стол всё же стал сытнее

Праздник победы и Иванов день традиционно считаются временем года, когда жители Эстонии тратят в магазине чуть больше обычного, чтобы насладиться вкусной едой с близкими у костра во дворе дома или на террасе. Хотя стремительный рост цен последних лет значительно увеличил стоимость «корзины Иванова дня», индекс Иванова дня банка Luminor показывает, что благодаря росту зарплат мы можем позволить себе больше еды и напитков, чем десять лет назад.
«Совместно с одной из крупнейших торговых сетей Эстонии – Selver – мы проанализировали цены на полках магазинов, чтобы оценить динамику цен на традиционные товары к Иванову дню за последние годы и понять, как стоимость корзины изменилась на фоне общего повышения уровня жизни», – рассказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
По его словам, в «ивановскую корзину» входят различные продукты и напитки, которые традиционно можно найти на праздничном столе: напитки, салаты, свежие овощи, продукты для гриля и сладости.
«Если десять лет назад за эту корзину мы платили чуть больше 70 евро, то этим летом та же корзина обойдётся уже в 105 евро – ровно в полтора раза дороже, – отметил Уускюла. – Наверняка многим знакомо это горькое чувство, когда сравниваешь сегодняшние цены с теми, что были несколько лет назад. Тем не менее, общая инфляция за это время составила даже немного больше – 161%, а значит, наш ивановский стол обходится нам чуть дешевле, чем можно было бы ожидать».
Цены на товары за прошедшие годы легли в основу индекса Иванова дня от Luminor, который рассчитывает стоимость праздничного стола в соотношении со средней зарплатой. По словам Уускюла, по сравнению с десятилетием назад, наш ивановский стол стал немного сытнее.
«Десять лет назад на среднюю брутто-зарплату можно было купить 17,42 таких корзин, а в этом году – почти 20, то есть на 14% больше. Это, возможно, не выглядит впечатляющим на первый взгляд, но всё же указывает на рост уровня жизни. С другой стороны, индекс Иванова дня наглядно демонстрирует застой и даже небольшое снижение, в котором мы живём уже несколько лет – ведь, например, в 2021 году и в прошлом году на ту же среднюю зарплату можно было купить более 21 корзины», – отметил экономист.