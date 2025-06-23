Индекс цен Иванова дня: корзина подорожала в полтора раза за десять лет, но праздничный стол всё же стал сытнее

«Совместно с одной из крупнейших торговых сетей Эстонии – Selver – мы проанализировали цены на полках магазинов, чтобы оценить динамику цен на традиционные товары к Иванову дню за последние годы и понять, как стоимость корзины изменилась на фоне общего повышения уровня жизни», – рассказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

По его словам, в «ивановскую корзину» входят различные продукты и напитки, которые традиционно можно найти на праздничном столе: напитки, салаты, свежие овощи, продукты для гриля и сладости.

«Если десять лет назад за эту корзину мы платили чуть больше 70 евро, то этим летом та же корзина обойдётся уже в 105 евро – ровно в полтора раза дороже, – отметил Уускюла. – Наверняка многим знакомо это горькое чувство, когда сравниваешь сегодняшние цены с теми, что были несколько лет назад. Тем не менее, общая инфляция за это время составила даже немного больше – 161%, а значит, наш ивановский стол обходится нам чуть дешевле, чем можно было бы ожидать».

Цены на товары за прошедшие годы легли в основу индекса Иванова дня от Luminor, который рассчитывает стоимость праздничного стола в соотношении со средней зарплатой. По словам Уускюла, по сравнению с десятилетием назад, наш ивановский стол стал немного сытнее.