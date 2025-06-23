Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

ЯАНОВ ДЕНЬ

* В Нарве в "Äkkeküla" с 17.05 - празднование Яанова дня. Информация: www.narva.ee.

* В Силламяэ на тропе здоровья в 18.00 - празднование Яанова дня.

* У клуба "Ору" в 18.30 - празднование Яанова дня. Выступают украинский вокальный ансамбль "Javir", хор народной песни "Сладка ягода".

* У клуба "Ахтме" с 18.45 - празднование Яанова дня. Игровая программа для детей, в 19.30 - выступление творческих коллективов, конкурсы, Лена Кава, Елена Малкова, в 21.30 - зажжение яанова костра, дискотека.

* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступают Эрих Кригер и ансамбль "Airi & Party".

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - празднование Яанова дня. В программе: "Jun-Оst", "Kullerkupp", огненное шоу "Old City Lights", группа "Antsud" и DJ Bassofsky.

* У клуба "Сомпа" в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "7Tunes".

* В Сонда на лугу у корчмы в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Kahevahel".

* В Ийзаку на певческой эстраде в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "Kardemon".

* В Кохтла-Ярве в Народном парке в 20.00 - празднование Яанова дня: выступление творческих коллективов, в 21.15 - ансамбль "Suured Tüdrukud".

* В поселке Ольгина в 20.00 - празднование Яанова дня.

КУЛЬТУРА

* На Авинурмеском стадионе в 9.00 - Авинурмеская бочарная ярмарка. Информация: www.avinurme.ee. Вход на ярмарочную площадь - 5 евро, для детей до 12-ти лет - бесплатно.

* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 9.00 - торжества в честь Праздника победы.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 11.00 - торжества в честь Праздника победы.

* На Вайвараском кладбище в 14.00 - возложение венков в честь Праздника победы.