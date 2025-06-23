Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 23 июня.
ЯАНОВ ДЕНЬ
* В Нарве в "Äkkeküla" с 17.05 - празднование Яанова дня. Информация: www.narva.ee.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 18.00 - празднование Яанова дня.
* У клуба "Ору" в 18.30 - празднование Яанова дня. Выступают украинский вокальный ансамбль "Javir", хор народной песни "Сладка ягода".
* У клуба "Ахтме" с 18.45 - празднование Яанова дня. Игровая программа для детей, в 19.30 - выступление творческих коллективов, конкурсы, Лена Кава, Елена Малкова, в 21.30 - зажжение яанова костра, дискотека.
* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступают Эрих Кригер и ансамбль "Airi & Party".
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - празднование Яанова дня. В программе: "Jun-Оst", "Kullerkupp", огненное шоу "Old City Lights", группа "Antsud" и DJ Bassofsky.
* У клуба "Сомпа" в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "7Tunes".
* В Сонда на лугу у корчмы в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Kahevahel".
* В Ийзаку на певческой эстраде в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "Kardemon".
* В Кохтла-Ярве в Народном парке в 20.00 - празднование Яанова дня: выступление творческих коллективов, в 21.15 - ансамбль "Suured Tüdrukud".
* В поселке Ольгина в 20.00 - празднование Яанова дня.
КУЛЬТУРА
* На Авинурмеском стадионе в 9.00 - Авинурмеская бочарная ярмарка. Информация: www.avinurme.ee. Вход на ярмарочную площадь - 5 евро, для детей до 12-ти лет - бесплатно.
* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 9.00 - торжества в честь Праздника победы.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 11.00 - торжества в честь Праздника победы.
* На Вайвараском кладбище в 14.00 - возложение венков в честь Праздника победы.
* В Силламяэ - Ида-Вирумааский день ополчения: на парковке у Силламяэского центра культуры с 14.00 до 16.30 - выставка техники силовых структур, перед Силламяэским горуправлением с 15.00 до 15.30 - культурная программа, в 16.00 - построение, речи, вручение огня победы.