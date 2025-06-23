Спасательный департамент подозревает Йыхвиского чиновника в фальсификации

Спасательный департамент подозревает, что должностное лицо Йыхви подделало документ, связанный с пожарной безопасностью, и предупредил, что такое деяние может быть наказуемо.
Инспектор Управления по надзору за безопасностью Восточного спасательного центра Ингрид Метс связалась с волостным старейшиной Йыхви Марис Тоомель и сообщила о прискорбном инциденте. А именно, во время проверки Йыхвиской Кесклиннаской школы в феврале этого года пожарная инспекция Спасательного департамента выявила значительное количество недостатков в акте технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации (ATS), которые также были зафиксированы в качестве фотодоказательств.
Чиновник отметила, что среди документов, представленных специалистом по волостному имуществу в марте этого года по электронной почте, был и вышеупомянутый акт технического обслуживания ATS, но на этот раз без недостатков и с явными признаками обработки, о чем инспектор проинформировала волостного старейшину, добавив, что в волостную управу также было направлено соответствующее предписание для устранения недостатков.
Метс обратила внимание волостного старейшины на то, что в соответствии с пенитенциарным кодексом подделка документа и/или использование поддельного документа наказывается штрафом и/или лишением свободы на срок от одного до трех лет для физического лица и штрафом для юридического лица.