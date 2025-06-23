Карис: Будем же гордиться тем, что воля жителей Эстонии к обороне составляет более 80

"Будем же гордиться тем, что воля жителей Эстонии к обороне составляет, согласно опросам, более 80%. Давайте гордиться тем, что состав "Кайтселийта" после восстановления независимости ежегодно рос почти на 1000 человек, и на сегодняшний день превышает 30 000. Давайте гордиться нашими резервистами, которые на учениях Siil 2025 сформировали обороноспособное воинское подразделение, состоящие из 18 000 человек. Государственная оборона не спрашивает возраст. Старейшему солдату на учениях было 84 года. Не спрашивает она и пол. Сегодня самое время подумать о том, как расширить роль женщин в Силах обороны и на срочной службе", – продолжил Карис.

Он добавил, что скоро эстонский народ будет ежегодно вкладывать пять процентов своего богатства в государственную оборону. "Этим мы обеспечим силы обороны оружием и техникой, которые никогда не позволят нам быть просто раздавленными, а наоборот, с помощью которых мы остановим и, при необходимости, парализуем военную машину противника на его собственном заднем дворе. Мы построим линию обороны на нашей и всей восточной границе НАТО, где планы нападения противника будут застревать на первом метре. Мы будем производить все больше боеприпасов и боевой техники на своей собственной земле, как для себя, так и для наших союзников. Я поддерживаю усилия командующего Силами обороны по развитию гособороны и улучшению условий службы. Исследования также показывают, что эстонский народ все больше доверяет профессии военного и доверяет своим силам обороны и Кайтселийту", заявил президент.