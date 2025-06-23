В Люганузе пустая лодка, плывущая по реке, вызвала подозрение на несчастный случай

Спасатели были уведомлены о возможном несчастном случае на воде после 19 часов вечера, когда случайный прохожий сообщил о возможном утоплении.

Прибывшие на место в деревню Лиймала спасатели обнаружили, что на реке была пустая лодка, плывущая в порт.

Местные жители также предоставили информацию о том, кому принадлежала лодка, и оказалось, что владелец тусовался с друзьями и не заметил, когда его лодка уплыла от берега. В этом инциденте никто не пострадал.