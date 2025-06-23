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Вт, 24.06.2025
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В Люганузе пустая лодка, плывущая по реке, вызвала подозрение на несчастный случай

Лодка. Иллюстративный снимок.

В воскресенье вечером спасатели были вызваны в волость Люганузе, потому что случайный очевидец заметил пустую лодку на реке.

Спасатели были уведомлены о возможном несчастном случае на воде после 19 часов вечера, когда случайный прохожий сообщил о возможном утоплении.

Прибывшие на место в деревню Лиймала спасатели обнаружили, что на реке была пустая лодка, плывущая в порт.

Местные жители также предоставили информацию о том, кому принадлежала лодка, и оказалось, что владелец тусовался с друзьями и не заметил, когда его лодка уплыла от берега. В этом инциденте никто не пострадал.

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