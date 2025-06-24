Длинные праздники добавили полиции работы больше, чем обычно

Оперативный руководитель полиции Эстонии ​Вирко Луйде сообщил, что полиция работала с усиленными силами в длинные выходные, поскольку количество вызовов увеличивается в праздники, и людям требуется больше помощи от полиции.

«Праздники Иванова дня в этом году также были напряженными для полиции. Мы выезжали на вызовы, где происходили драки дома или у костра, между знакомыми или совершенно незнакомыми людьми. Нападпли как на охранников, так и своих близких. Как обычно, общим знаменателем вызовов был алкоголь», — подытожил Луйде.

С 19 по 23 июня полиция получала в среднем 400 вызовов в день, обычно в день поступает чуть более 300 вызовов. Почти 50 вызовов были наивысшего приоритета, то есть на карту были поставлены жизни или здоровье людей. В праздничные дни полиция проверила трезвость почти 30 000 водителей, из которых почти 100 употребляли алкоголь, то есть в среднем за день ловили 20 пьяных водителей. Это больше, чем в обычный день. Полиция вмешалась почти в 300 случаев превышения скорости.

За пять дней в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 13 человек.

Полиция отреагировала почти на 170 случаев домашнего насилия, что больше, чем обычно. Полиция доставила почти 145 человек, которые представляли опасность для себя или окружающих, в учреждение для отрезвления.