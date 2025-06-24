Длинные праздники добавили полиции работы больше, чем обычно

Длинные выходные и празднование Иванова дня принесли больше проблем, чем обычно, и полиция решала проблемы, связанные как с насилием, так и с алкоголем.
Оперативный руководитель полиции Эстонии Вирко Луйде сообщил, что полиция работала с усиленными силами в длинные выходные, поскольку количество вызовов увеличивается в праздники, и людям требуется больше помощи от полиции.
«Праздники Иванова дня в этом году также были напряженными для полиции. Мы выезжали на вызовы, где происходили драки дома или у костра, между знакомыми или совершенно незнакомыми людьми. Нападпли как на охранников, так и своих близких. Как обычно, общим знаменателем вызовов был алкоголь», — подытожил Луйде.
С 19 по 23 июня полиция получала в среднем 400 вызовов в день, обычно в день поступает чуть более 300 вызовов. Почти 50 вызовов были наивысшего приоритета, то есть на карту были поставлены жизни или здоровье людей. В праздничные дни полиция проверила трезвость почти 30 000 водителей, из которых почти 100 употребляли алкоголь, то есть в среднем за день ловили 20 пьяных водителей. Это больше, чем в обычный день. Полиция вмешалась почти в 300 случаев превышения скорости.
За пять дней в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 13 человек.
Полиция отреагировала почти на 170 случаев домашнего насилия, что больше, чем обычно. Полиция доставила почти 145 человек, которые представляли опасность для себя или окружающих, в учреждение для отрезвления.
«Безусловно, большинство жителей Эстонии провели Иванов день спокойно и мирно, и для того, чтобы праздники закончились хорошо, мы просим всех быть осторожными на дороге. Сегодня внимание полиции в основном сосредоточено на дорожном движении, поскольку люди возвращаются домой с вечеринок, и на дорогах, безусловно, много машин. Сегодня утром мы начали с проверок на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения и будем работать в течение всего дня, чтобы успокоить дорожное движение. Всем, кто все еще планирует сесть за руль сегодня, пожалуйста, убедитесь, что вы отдохнули и трезвы, и ведите машину спокойно, чтобы безопасно добраться домой», — добавил Луйде.