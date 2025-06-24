Дождливая и прохладная погода помогла спасателям в праздничные дни

По всей Эстонии было 49 пожаров в лесу или на ландшафте, но большинство из них были небольшими событиями. По сравнению с прошлым годом вызовов было значительно меньше.

В канун Иванова дня спасатели получили 65 вызовов, из которых 39 пожаров, 28 из которых были в лесу или на ландшафте.