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Ср, 25.06.2025
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Дождливая и прохладная погода помогла спасателям в праздничные дни

Ландшафтный пожар. Иллюстративное фото.

В выходные и в канун Иванова дня спасатели получили около 300 вызовов, из которых 121 пожары.

По всей Эстонии было 49 пожаров в лесу или на ландшафте, но большинство из них были небольшими событиями. По сравнению с прошлым годом вызовов было значительно меньше.

В канун Иванова дня спасатели получили 65 вызовов, из которых 39 пожаров, 28 из которых были в лесу или на ландшафте.

Менее десяти раз спасателям приходилось выезжать на тушение слишком больших или слишком близко расположенных к домам пожаров.

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