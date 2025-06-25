В Кохтла-Ярве в одном и том же месте два дня был пожар

Вечером 23 июня спасателям пришлось выехать на улицу Тулевику в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где был замечен черный дым.
На одной из закрытых территорий спасатели обнаружили большую кучу горящих досок и мусора. Пожар был потушен.
24 июня около 19.00 дым был замечен в том же районе возле заброшенных зданий на улице Тулевику. На территории горел мусор, который был потушен.
С представителем собственника объекта была достигнута договоренность о том, что туда прибудет экскаватор, который раздвинет кучи сгоревшего строительного мусора, чтобы пожар можно было как следует потушить.