В Кохтла-Ярве в одном и том же месте два дня был пожар

На одной из закрытых территорий спасатели обнаружили большую кучу горящих досок и мусора. Пожар был потушен.

24 июня около 19.00 дым был замечен в том же районе возле заброшенных зданий на улице Тулевику. На территории горел мусор, который был потушен.