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Чт, 26.06.2025
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В Кохтла-Ярве в одном и том же месте два дня был пожар

Место пожаров в Кохтла-Ярве.

Вечером 23 июня спасателям пришлось выехать на улицу Тулевику в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где был замечен черный дым.

На одной из закрытых территорий спасатели обнаружили большую кучу горящих досок и мусора. Пожар был потушен.

24 июня около 19.00 дым был замечен в том же районе возле заброшенных зданий на улице Тулевику. На территории горел мусор, который был потушен.

С представителем собственника объекта была достигнута договоренность о том, что туда прибудет экскаватор, который раздвинет кучи сгоревшего строительного мусора, чтобы пожар можно было как следует потушить.

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