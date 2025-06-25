В пятницу поступит в продажу небольшое количество дополнительных билетов на праздник песни и танца

Несколько сотен билетов поступят в продажу как на открытие и большой концерт праздника песни, так и на генеральную репетицию праздника танца, а также на первое и третье представления. Руководитель ЦУ Эстонского праздника песни и танца Маргус Тоомла пояснил, что речь идет не о создании новых мест, а о последних билетах, которые освободились из ранее забронированных. "Билеты будут доступны во всех пунктах продаж Piletilevi в эту пятницу, 27 июня, в 12:00", сказал Тоомла.

Помимо билетов, которые поступят в продажу в пятницу, в настоящее время еще доступны билеты на открытие праздника песни. По словам художественного руководителя праздника песни Хели Юргенсон, концерт открытия состоится в субботу, 5 июля, после праздничного шествия, и будет посвящен диалектам эстонского языка. "В вечерних сумерках музыкальное выступление будет дополнено визуальными эффектами - анимацией, созданной Сандером Йооне, что сделает концерт еще более особенным и зрелищным", добавила Юргенсон.

На концерте открытия также прозвучит музыка в исполнении Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO). "ERSO - это наш национальный оркестр, и участие в празднике песни не только само собой разумеющееся, но и очень ожидаемое событие", подтвердил дирижер Олари Эльтс. "Для нас это такой же важный праздник, как и для всех остальных – именно эта особая торжественность и чувство единения с хорами – то, чего мы не испытываем в нашем повседневном музицировании", добавил он.

Представления и концерты праздника песни и танца будут транслироваться в прямом эфире как на государственных телеканалах ETV и ETV+, так и на поратле Postimees. Кроме того, в Таллинне и Тарту будут организованы публичные совместные просмотры, где трансляцию праздника можно будет смотреть на больших экранах.

Первое представление праздника танца состоится в четверг, 3 июля, в 19:00. Второе представление пройдет 4 июля в 11:00, третье представление - в 18:00. Третье представление праздника танца будет также транслироваться по национальному телевидению.