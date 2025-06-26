Олев Михкельсон: Травля на рабочем месте является серьезной проблемой

В 2024-2025 годах в СМИ обсуждались неоднократные случаи травли на работе. В феврале 2025 года в утренней программе на радио "Äripäev" рассматривали случай травли на работе в Тартуском университете. Место имели также случаи травли в образовательных учреждениях, в том числе между владельцем школы и школьным руководством, школьным руководством и учителями и так далее. Примеры травли приводились также на основе случаев в учреждениях здравоохранения, когда медработники подвергались травле со стороны более опытных коллег или руководства.
Данная тема не чужда и Ида-Вирумаа. Хотя работники сталкиваются с травлей, они не знают, как в этом случае себя вести, или же не осмеливаются что-либо предпринять.
Каковы признаки травли?
Закон не дает четкого определения понятию травли на работе. В то же время Таллиннский окружной суд в своем судебном постановлении от 12.11.2021 по гражданскому делу дал определение признаков травли на рабочем месте (пункт 75 решения суда): травля на рабочем месте - это продолжительное и систематическое враждебное и неэтичное поведение, направленное на одного или нескольких человек и выражающееся преимущественно вербально через общение, социальные взаимодействия и психологические манипуляции. Таким образом, травля на рабочем месте не является единичным конфликтом или невежливостью, а предполагает повторяющееся и систематическое поведение. Приведу некоторые примеры травли на работе.
Работника намеренно исключают из информационного потока (не вовлекают в собрание и процесс принятия решений), а впоследствии упрекают его в том, что он не в курсе происходящего.
Работника несправедливо и регулярно критикуют или высмеивают публично в присутствии других его работу или способности. Его рабочее место или должность постоянно ставят под сомнение, вынуждая написать заявление об увольнении.
Работнику намеренно даются слишком сложные или, наоборот, слишком легкие и бесполезные задания. Когда он просит обеспечить его необходимыми для выполнения задания средствами труда или инструкциями, то их не выдают.
"Травля на работе - это не единичный конфликт или невежливость, а повторяющееся и систематическое поведение".Олев Михкельсон, судья гражданского отдела Вируского уездного суда
О работнике распространяют клевету или необоснованные обвинения: обвиняют в нарушении каких-либо установленных работодателем правил, мошенничестве и пр.
Травля на рабочем месте является большой проблемой, которая может повлечь за собой ухудшение психического и физического здоровья, а также разрыв трудовых отношений. Работодатель обязан предотвратить и отреагировать на травлю, а также обеспечить безопасную и достойную рабочую среду. Работодатель отвечает не только за свое, но и за поведение ведущих сотрудников и коллег. Недопущение травли на работе как обязанность работодателя исходит из обязанностей работодателя по обеспечению условий труда, соответствующих требованиям безопасности и гигиене труда (TLS §28 ч. 2 п. 6).
Согласно Закону о гигиене и безопасности труда (TTOS) §9¹ ч. 1, психосоциальные факторы риска: работа с риском несчастного случая или насилия, неравное обращение, издевательство и домогательства на работе, не соответствующий способностям работника труд, длительная работа в одиночестве и монотонный труд, а также прочие факторы, связанные с организацией труда и рабочей средой, которые могут повлиять на душевное или физическое здоровье работника, в том числе обусловить рабочий стресс. Во избежание обусловленного психосоциальными факторами риска вреда здоровью работодатель обязан применить соответствующие меры: среди прочего обеспечить работнику подходящее рабочее место и организацию труда, оптимизировать рабочую нагрузку, предоставить работнику в течение рабочего дня или рабочей смены определенное количество перерывов и улучшить психосоциальную среду организации (TTOS §9¹ ч. 2).
Что делать в случае, когда работодатель (руководитель предприятия или организации) сам является непосредственным инициатором травли (слышал о случае, когда организатором травли был специалист по работе с персоналом одного крупного предприятия)? В этом случае работнику не остается ничего иного, как обратиться с заявлением в комиссию по трудовым спорам Инспекции труда с требованием установить факт травли на рабочем месте и при желании потребовать компенсацию нематериального ущерба.
Если сотруднику в результате длительной травли на рабочем месте был причинен серьезный ущерб здоровью, то, согласно §197 Пенитенциарного кодекса, он имеет право потребовать возбуждения производства о проступке или в этом случае предусматривается денежное наказание или тюремное заключение сроком до трех лет.
Подводя итог, если работник сталкивается с систематическим и продолжительным враждебным отношением к себе со стороны работодателя, то следует взвесить возможность обращения в комиссию по трудовым спорам Инспекции труда или в суд. Помощь также можно найти на веб-сайте www.tookiusamine.ee.