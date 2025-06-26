Олев Михкельсон: Травля на рабочем месте является серьезной проблемой

Данная тема не чужда и Ида-Вирумаа. Хотя работники сталкиваются с травлей, они не знают, как в этом случае себя вести, или же не осмеливаются что-либо предпринять.

Каковы признаки травли?

Закон не дает четкого определения понятию травли на работе. В то же время Таллиннский окружной суд в своем судебном постановлении от 12.11.2021 по гражданскому делу дал определение признаков травли на рабочем месте (пункт 75 решения суда): травля на рабочем месте - это продолжительное и систематическое враждебное и неэтичное поведение, направленное на одного или нескольких человек и выражающееся преимущественно вербально через общение, социальные взаимодействия и психологические манипуляции. Таким образом, травля на рабочем месте не является единичным конфликтом или невежливостью, а предполагает повторяющееся и систематическое поведение. Приведу некоторые примеры травли на работе.

Работника намеренно исключают из информационного потока (не вовлекают в собрание и процесс принятия решений), а впоследствии упрекают его в том, что он не в курсе происходящего.

Работника несправедливо и регулярно критикуют или высмеивают публично в присутствии других его работу или способности. Его рабочее место или должность постоянно ставят под сомнение, вынуждая написать заявление об увольнении.