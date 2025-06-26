ПЕРЕДОВИЦА Возможно, это и принесет голоса, но не пойдет на пользу имиджу Кохтла-Ярве

Решение лишить граждан России права голоса не принималось впопыхах и необдуманно. В течение многих лет, прежде чем Рийгикогу принял решение весной этого года, в обществе велись дебаты о том, стоит ли лишать граждан России права участвовать в решении вопросов эстонской политики и как это сделать. Среди прочего также был проведен правовой анализ того, следует ли для этого вносить изменения в Конституцию. В итоге после долгих раздумий Рийгикогу пришел к довольно единодушному решению, с которым, за редким исключением, не согласились лишь депутаты Центристской партии.

Важно понимать, что за этим решением стоит желание подавляющего большинства жителей Эстонии. Это желание, чтобы при определении местной политики не учитывались голоса граждан страны, которая ведет захватническую войну в Украине, убивая бомбами и ракетами женщин, детей и стариков, разрушая больницы, электростанции, плотины и другие объекты первой необходимости. Те, кто хочет быть по-настоящему связанным с Эстонией, десятилетиями имели и все еще имеют возможность стать гражданами Эстонии.