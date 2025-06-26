Хотя дождь и ветер помешали родиться самым ярким результатам Йыхвиского вечера легкой атлетики, субботние соревнования высшего уровня все же подарили множество захватывающих спортивных моментов, и в 103-ю годовщину со дня рождения эстонского героя спорта Хейно Липпа на стадионе, носящем его имя, во многих дисциплинах были установлены рекорды.

Главный организатор Йыхвиского вечера легкой атлетики Мати Лиллиаллик вскоре после окончания последних соревнований, когда начался сильнейший за день ливень, осмелился предположить, что результаты оказались на 10-15 процентов ниже, чем могли бы быть при хорошей погоде. "При благоприятной погоде было бы очевидно, чего стоят этот стадион и соревнования. Но здесь была очень сильная команда [легкоатлетов], и приехавшие спортсмены были очень радушны и уважительны к маленькому Йыхви. Большинство из них пообещали вернуться, если их дисциплина будет включена в программу в будущем", - сказал он.