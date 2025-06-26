Вейко Кийк: Праздник песни и танца привлекает также мошенников

Мошенники используют несколько схем. Одним из примеров являются поддельные аккаунты, через которые продают, как кажется, действительные билеты, но когда покупатель в красивом наряде приходит к воротам мероприятия, он обнаруживает, что проданный ему билет поддельный, а штрих-код или QR-код не работает. Существует также мошенническая схема, когда билет действительно настоящий, но один и тот же билет продается десяти разным людям. Билет с одинаковым штрих-кодом продается как можно большему количеству людей, и только самый быстрый попадет внутрь в день мероприятия.

Покупка билетов на вторичном рынке всегда сопряжена с риском. Перед покупкой всегда проверяйте информацию о продавце. Проверьте, когда был создан аккаунт, какими постами там делятся, и через функцию "Google Reverse Image Search" - не появляется ли фотография профиля на других платформах. Кроме того, вы всегда можете задать продавцу дополнительные вопросы, например, почему продается билет, когда и где он был куплен.