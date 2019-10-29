Знаменитый гроссмейстер едет играть в Нарву

Пик карьеры Яана Эльвеста (57) пришелся на 80-е годы: в 1980-м он становился чемпионом СССР среди юношей, в 1983-м - чемпионом Европы среди юношей, в 1987 году получил титул международного гроссмейстера. В настоящее время в рейтинге FIDE Эльвест на 2511-й позиции.

В современную эпоху имя Яана Эльвеста было на слуху в 2006 году, когда он покинул Шахматный союз Эстонии и перешел в Шахматную федерацию США, перебравшись за океан. Потом снова поселился в Эстонии, занимается тренерством, но сохраняет членство в американской шахматной федерации.

Восемь лет назад, в октябре 2011 года, Эльвест уже приезжал в Нарву для участия в фестивале "Шахматные звезды Балтийского моря". Тогда он дал сеанс одновременной игры на 25 досках, длившийся два с половиной часа. Тогда Эльвест с удивлением констатировал, комментируя итоги мероприятия "Северному побережью", что нарвские организаторы выставили против него сразу много сильных игроков, хоть и молодых. "Обычно такие сеансы проводятся по-другому: две трети любителей и несколько сильных игроков, но тут все играли, как спортсмены". В тот раз в Нарве Эльвест одержал 16 побед, сделал семь ничьих, потерпел два поражения (обоими победителями были юные петербургские шахматисты).

В этот раз Яану Эльвесту в Нарве приготовят 20 досок и соперников. Фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря - 2019" будет проходить 3-8 ноября в Нарвском Доме детского творчества, и сеанс одновременной игры назначен на первый же вечер.

Как сообщают организаторы, в этом году за шахматными досками в Нарве встретятся команды Латвии, России, Финляндии и Эстонии. Наша республика будет представлена двумя командами: Эстония-1 (сборная Эстонии) и Эстония-2 (Нарва). В каждой команде по четыре девушки и четверо юношей - это чемпионы своих стран, участники чемпионатов мира и Европы в своих возрастных группах. Главный судья - арбитр международной категории Альбертс Циминьш (Латвия). В программе фестиваля командный турнир, блицтурнир, сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером.

Посвящаемый уроженцу Нарвы Паулю Кересу фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря" проводится с 2005 года. За это время в его турнирах участвовало около 500 молодых шахматистов из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Финляндии, Швеции. Главным судьей много лет был арбитр международной категории Лембит Вахесаар (Эстония). Почетными гостями были сильнейшие эстонские гроссмейстеры Кайдо Кюлаотс и Меэлис Канеп, международные гроссмейстеры Алексей Широв, Сергей Иванов и Алексей Луговой, экс-чемпион мира международный гроссмейстер Александр Халифман, один из авторитетнейших теоретиков в шахматном мире Евгений Свешников. В 2009 году почетным гостем был выдающийся гроссмейстер современности, претендент на мировую шахматную корону в 70-80-х годах, чемпион мира среди ветеранов Виктор Корчной.