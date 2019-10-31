"Свободная сцена" запросила у нарвских налогоплательщиков по 100 000 евро ежегодно

Театральный центр "Свободная сцена" снова поднял больной вопрос о поддержке из бюджета Нарвы. Центр открылся менее года назад, в него вложились частные инвесторы и государство, однако получить от Нарвы даже пару тысяч непросто.
Учредитель и исполнительный руководитель фонда "Свободная сцена " Мярт Меос вместе с руководителем нарвского театрального центра Анжеликой Штыкалов направили руководству Нарвы обращение с просьбой о поддержке: "Бюджет города составляет около 87 миллионов в год, а нарвская "Свободная сцена" просит для поддержки 100000 евро в год, то есть примерно 1/1000 городского бюджета".
Указано, что 100 тысяч евро в год начиная с 2020 года нужны театральному центру для организации мероприятий и хозяйственных расходов. Кроме того, высказано пожелание, чтобы Нарва в будущем поддержала приобретение необходимой аппаратуры для синхронного перевода, которая стоит порядка 80000 евро.
"В начале проекта мы обещали Министерству культуры, что если правительство республики и министерство поддержат проект деньгами для строительства, то поддержку на деятельность (зарплаты, коммунальные расходы, текущие расходы) у министерства мы просить не будем, надеясь, что ее даст город Нарва", - напомнили авторы обращения.
"Это правда, что город Нарва не заключил какого-то письменного соглашения со "Свободной сценой", - пишут Меос и Штыкалов. - Но мы на протяжении уже года работаем в этом городе и на пользу этому городу, а также надеемся, что городская власть высоко ценит, какую дополнительную ценность приносит "Свободная сцена" городу Нарва, являясь привлекательным местом одновременно как для эстонских, так и для российских деятелей культуры и любителей культуры, и предлагая также различного рода представления и мероприятия жителям города в их же родном городе".
Авторы обращения подробно напомнили городским руководителям, как много людей посетили нарвский театральный центр менее чем за год его работы, какие спектакли, концерты, мастер-классы, народные мероприятия здесь проходили, какие люди, включая президента Эстонии, успели здесь поработать.
Также слегка надавили на больное место: "Комиссия культурной столицы - 2024 прежде всего интересовалась, поддерживает ли местная власть "Свободную сцену" и какие отношения у нас с городом".
Нарвская "Свободная сцена" с помпой открылась в декабре 2018 года в здании бывшего советского завода "Балтиец", ныне находящемся в частной собственности. Главный административный и творческий центр "Свободной сцены" расположен в Таллинне.
Большинство депутатов Нарвского горсобрания изначально не соглашались платить им деньги из бюджета. Лишь в апреле 2019 года, когда уже сидел за решеткой главный противник поддержки - председатель правящей фракции Алексей Воронов, в бюджете появилась строчка о выплате "SA Vaba Lava" 2437 евро.
Выделить именно такую сумму прежде согласилась нарвская мэрия, постановив поддержать сперва памятное мероприятие в "Свободной сцене" по случаю 70-й годовщины депортации, а потом кинодни. Эту предрасположенность потом припомнили мэру Тармо Таммисте, выражая ему в марте недоверие.
Нарвский кардинал Воронов в свое время объяснял нежелание платить "Свободной сцене" тем, что это частное учреждение, а у города имеются свои учреждения культуры, как отремонтированный за миллионы евро ДК "Ругодив".
В нынешнем новом обращении о дотировании первым в списке адресатов указан мэр Нарвы Алексей Евграфов. "Северное побережье" поинтересовалось его мнением, однако мэр воздержался от комментария: "Пока на эту тему говорить не готов".
Евграфов также дал понять, что у него с руководством "Свободной сцены" были предварительные консультации, однако поступившее ходатайство все же не отвечает его ожиданию.
Когда в новостной повестке уже поднимался вопрос о нехватке денег у нарвского центра "Свободной сцены", в его поддержку выступил министр культуры Тынис Лукас. Он 25 июня побывал на месте и дал обещание, что государство придет на помощь очагу культуры в приграничном городе. Как сказал Лукас, нужно сделать все, чтобы нарвскую "Свободную сцену" не пришлось закрывать из-за нехватки денег, и для этого он будет ходатайствовать о средствах из правительственного резерва.
По заверению министра, нарвскую "Свободную сцену" в 2020 году включат на постоянной основе в форму финансирования сценических учреждений.
Когда сегодня "Свободная сцена" запросила у нарвских налогоплательщиков 100 тысяч евро на следующий год, "Северное побережье" спросило у руководителя театрального центра Анжелики Штыкалов: является ли это вопросом дальнейшего выживания?
- Никто не хочет верить, что "Vaba Lava" может закрыться, - ответила она. - Но выживать и постоянно клянчить деньги или уверенно развиваться, имея поддержку от родного города, - две разные вещи.
Штыкалов считает, что поддержка - это показатель отношения нарвских властей к новым начинаниям: "Показатель того, насколько Нарва желает или не желает быть включенной в культурное пространство Эстонии, насколько умеет идти в ногу со временем и быть открытой проектам, которые не инициировали сами власти".
- Культура не может себя окупить, особенно если это театральный центр на периферии. Если городские власти как в лаборатории лишь наблюдают за тем, как выживает это новое неизвестное науке существо под названием "Vaba Lava", то этот процесс в очередной раз показывает, насколько недальновидны люди у власти. (...). У "Vaba Lava" есть свое лицо и призвание, это не очередной "Ругодив" или "Женева" (названия нарвских центров культуры. - И.С.), и поддерживая центр сценических искусств, город поддерживает новое дыхание, а также еще один вид досуга в Нарве, - высказалась Штыкалов.