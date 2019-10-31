"Свободная сцена" запросила у нарвских налогоплательщиков по 100 000 евро ежегодно

Учредитель и исполнительный руководитель фонда "Свободная сцена " Мярт Меос вместе с руководителем нарвского театрального центра Анжеликой Штыкалов направили руководству Нарвы обращение с просьбой о поддержке: "Бюджет города составляет около 87 миллионов в год, а нарвская "Свободная сцена" просит для поддержки 100000 евро в год, то есть примерно 1/1000 городского бюджета".

Указано, что 100 тысяч евро в год начиная с 2020 года нужны театральному центру для организации мероприятий и хозяйственных расходов. Кроме того, высказано пожелание, чтобы Нарва в будущем поддержала приобретение необходимой аппаратуры для синхронного перевода, которая стоит порядка 80000 евро.

"В начале проекта мы обещали Министерству культуры, что если правительство республики и министерство поддержат проект деньгами для строительства, то поддержку на деятельность (зарплаты, коммунальные расходы, текущие расходы) у министерства мы просить не будем, надеясь, что ее даст город Нарва", - напомнили авторы обращения.

"Это правда, что город Нарва не заключил какого-то письменного соглашения со "Свободной сценой", - пишут Меос и Штыкалов. - Но мы на протяжении уже года работаем в этом городе и на пользу этому городу, а также надеемся, что городская власть высоко ценит, какую дополнительную ценность приносит "Свободная сцена" городу Нарва, являясь привлекательным местом одновременно как для эстонских, так и для российских деятелей культуры и любителей культуры, и предлагая также различного рода представления и мероприятия жителям города в их же родном городе".

Авторы обращения подробно напомнили городским руководителям, как много людей посетили нарвский театральный центр менее чем за год его работы, какие спектакли, концерты, мастер-классы, народные мероприятия здесь проходили, какие люди, включая президента Эстонии, успели здесь поработать.

Также слегка надавили на больное место: "Комиссия культурной столицы - 2024 прежде всего интересовалась, поддерживает ли местная власть "Свободную сцену" и какие отношения у нас с городом".

Нарвская "Свободная сцена" с помпой открылась в декабре 2018 года в здании бывшего советского завода "Балтиец", ныне находящемся в частной собственности. Главный административный и творческий центр "Свободной сцены" расположен в Таллинне.

Большинство депутатов Нарвского горсобрания изначально не соглашались платить им деньги из бюджета. Лишь в апреле 2019 года, когда уже сидел за решеткой главный противник поддержки - председатель правящей фракции Алексей Воронов, в бюджете появилась строчка о выплате "SA Vaba Lava" 2437 евро.

Выделить именно такую сумму прежде согласилась нарвская мэрия, постановив поддержать сперва памятное мероприятие в "Свободной сцене" по случаю 70-й годовщины депортации, а потом кинодни. Эту предрасположенность потом припомнили мэру Тармо Таммисте, выражая ему в марте недоверие.