Проблема макета старой Нарвы может решиться в считанные дни

Еще один вопрос - права собственности на макет. По мнению Пости, возможны как передача макета в музейный фонд, так и передача права пользования - все это предстоит решить в ближайшее время. "На этой неделе я хочу получить ответы на все вопросы и достичь договоренностей. Иногда просто необходимо достигнуть черного дна, чтобы понять, что дальше опускаться некуда, - Пости удовлетворен, что проблема наконец решается.

Представитель местной власти в совете Нарвского музея Алексей Мяги подтвердил, что руководство музея в настоящее время анализирует представленную Брокком техническую документацию помещений. "А 8 ноября в Министерстве культуры состоится встреча, на которой будут обсуждаться условия и детали передачи макета старой Нарвы ЦУ Narva Muuseum и его возможного размещения в помещениях Александра Брокка". Министерство культуры привлечено как соучредитель ЦУ Narva Muuseum наряду с городом Нарва.

Как рассказал Иво Пости, у них в планах сделать на основе картонного макета полноценную экспозицию и что для этого у музея есть больше возможностей, чем у горуправы. "Главное, что в музее есть понимание того, как делать экспозицию, как этим заниматься и так далее".

Как известно, в учреждении "Нарвский музей" скоро предстоят очередные выборы члена правления, и Пости пока не уверен, сможет ли лично он продолжать это дело.

"Я надеюсь, что если даже я не буду продолжать в будущем, то при наличии всех договоренностей макет можно будет открыть для посещений через два-три месяца. Это большая работа, но ее можно сделать быстро", - говорит он.

Главная работа будет заключаться, по мнению Пости, в грамотном создании экспозиции - это сопутствующие фотографии, освещение и так далее. Естественно, посещение будет платным, но Пости ни на секунду не сомневается, что картонный макет старой Нарвы является перспективным экспонатом.

"Вопрос не в том, насколько хорошо или плохо сделан этот макет, удачный или неудачный материал - это все абсолютно неважно. Это очень хороший туристический объект, который людям нравится. Макет покажет старую Нарву такой, какой она была, пускай и с долей фантазии автора. Кроме того, важен огромный объем этого макета - ничего такого в Эстонии нет", - сказал директор музея.

Член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк по итогам встреч сказала, что благодарна Иво Пости, который принял на себя задачу обеспечить экспонирование макета в Нарве. "Если макетом дальше займется музей, тогда мастеру Федору Шанцыну обеспечены рабочее место и возможность закончить макет. Нужно затаить дыхание, чтобы никто из сторон не передумал и добрая воля распространилась на новую неделю", - прокомментировала Райк.