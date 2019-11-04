Проблема макета старой Нарвы может решиться в считанные дни

Причастные к судьбе картонной старой Нарвы люди встретились и совместно обсудили возможность передачи макета Нарвскому музею. Там считают, что заново собрать разложенный по ящикам макет и открыть уникальную экспозицию можно бы уже через два-три месяца.
По инициативе директора Нарвского музея Иво Пости 31 октября состоялась встреча, на которой кроме него присутствовали автор макета старой Нарвы Федор Шанцын, члены Нарвского горсобрания Сергей Львов и Катри Райк, эксперт по предпринимательству Станислав Пирк, а также член Нарвского горсобрания и представитель города в совете ЦУ "Narva Muuseum" Алексей Мяги.
По рассказу Мяги, все участники встречи согласились с предложением инициировать передачу макета Нарвскому музею, руководство которого при содействии Министерства культуры могло бы договориться с известным предпринимателем Александром Брокком о размещении макета в его помещениях по улице А.-А. Тийманна, 1с.
Брокк в октябре говорил "Северному побережью", что предлагает властям Нарвы подходящий для макета вариант - зал в административном здании бывшей мебельной фабрики по улице Тийманна. "У меня помещение даже на 40 квадратных метров больше, плюс есть зал, в котором можно рассказывать и фильм показать, так что это хорошее место".
Этот вариант нравится и автору макета Федору Шанцыну, который переживает лишь о том, кто будет содержать помещения: "За коммунальные услуги надо платить, а я это не потяну. Я могу решать что угодно, но окончательное решение примет город".
Как уже писалось, Федор Шанцын, с 1995 года создающий из картона и пенопласта макет довоенной Нарвы в масштабе 1:100, будет с 8 ноября уволен из Нарвского департамента архитектуры и городского планирования в рамках сокращения штата.
Наполовину достроенный Шанцыным макет в 2019 году покинул стены Нарвской ратуши, так как ей предстоит капремонт. Макет был разобран, разложен по ящикам и в таком виде лежит в месте временного складирования - в бывшем детском саду. В обновленной ратуше места для макета больше не будет, и его будущее неясно уже с 2016 года - три года власти города не могут найти решения.
За годы создания в ратуше макет получил огромную народную известность и популярность. За эту работу Федор Шанцын в 2015 году был награжден президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом орденом Белой звезды.
Комментируя состоявшуюся 31 октября встречу, директор Нарвского музея Иво Пости сказал "Северному побережью", что конкретных договоренностей пока не достигнуто, однако получены согласия относительно передачи макета музею и переезда макета в помещения Александра Брокка.
"Шанцын уже сказал, что его такой подход устраивает, и сейчас нужно решение горуправы, - повторил Пости. - В принципе, как я понял, горуправа в лице мэра согласна, но все зависит от того, о каких условиях (передачи макета) мы договоримся".
Самого Федора Шанцына музей также согласен взять в свой штат, чтобы мастер продолжал работу.
По словам Пости, надо просчитать и финансовую сторону дела: "Это же понятно, что музей не может делать это себе в убыток. Я думаю, это будет нулевой проект, но нам это подходит".
Еще один вопрос - права собственности на макет. По мнению Пости, возможны как передача макета в музейный фонд, так и передача права пользования - все это предстоит решить в ближайшее время. "На этой неделе я хочу получить ответы на все вопросы и достичь договоренностей. Иногда просто необходимо достигнуть черного дна, чтобы понять, что дальше опускаться некуда, - Пости удовлетворен, что проблема наконец решается.
Представитель местной власти в совете Нарвского музея Алексей Мяги подтвердил, что руководство музея в настоящее время анализирует представленную Брокком техническую документацию помещений. "А 8 ноября в Министерстве культуры состоится встреча, на которой будут обсуждаться условия и детали передачи макета старой Нарвы ЦУ Narva Muuseum и его возможного размещения в помещениях Александра Брокка". Министерство культуры привлечено как соучредитель ЦУ Narva Muuseum наряду с городом Нарва.
Как рассказал Иво Пости, у них в планах сделать на основе картонного макета полноценную экспозицию и что для этого у музея есть больше возможностей, чем у горуправы. "Главное, что в музее есть понимание того, как делать экспозицию, как этим заниматься и так далее".
Как известно, в учреждении "Нарвский музей" скоро предстоят очередные выборы члена правления, и Пости пока не уверен, сможет ли лично он продолжать это дело.
"Я надеюсь, что если даже я не буду продолжать в будущем, то при наличии всех договоренностей макет можно будет открыть для посещений через два-три месяца. Это большая работа, но ее можно сделать быстро", - говорит он.
Главная работа будет заключаться, по мнению Пости, в грамотном создании экспозиции - это сопутствующие фотографии, освещение и так далее. Естественно, посещение будет платным, но Пости ни на секунду не сомневается, что картонный макет старой Нарвы является перспективным экспонатом.
"Вопрос не в том, насколько хорошо или плохо сделан этот макет, удачный или неудачный материал - это все абсолютно неважно. Это очень хороший туристический объект, который людям нравится. Макет покажет старую Нарву такой, какой она была, пускай и с долей фантазии автора. Кроме того, важен огромный объем этого макета - ничего такого в Эстонии нет", - сказал директор музея.
Член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк по итогам встреч сказала, что благодарна Иво Пости, который принял на себя задачу обеспечить экспонирование макета в Нарве. "Если макетом дальше займется музей, тогда мастеру Федору Шанцыну обеспечены рабочее место и возможность закончить макет. Нужно затаить дыхание, чтобы никто из сторон не передумал и добрая воля распространилась на новую неделю", - прокомментировала Райк.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов:
"Мы заинтересованы в сохранении этого макета и в том, чтобы он был закончен. Он может не быть туристическим продуктом, но в любом случае останется тем объектом, который всколыхнул интерес к старой Нарве. Но тут необходимо, чтобы и сам Федор Шанцын сформулировал, что он хочет".
"С нашей стороны во встречах участвует Алексей Мяги, поскольку он в совете Нарвского музея. С моей стороны одобрение есть - я поддерживаю наметившийся курс, а все нюансы решат уже участники переговоров.
Договор Федора Шанцына с городом заканчивается 8 ноября, но никто его выгонять сразу не будет, однозначно: Федор как пользовался помещениями бывшего детского сада, так и будет пользоваться, пока мы не найдем решения".