Кохтла-ярвеская группа "Dochka Bossa" одержала победу в финале шоу "Народ поет"

Во вторник, 31 декабря, состоялся финал музыкального поединка "Народ поет", в котором сразились группы "Alter Ego" и "Dochka Bossa". Победил коллектив "Dochka Bossa" из Кохтла-Ярве, сообщает портал rus.err.ee.
"Народ поет" - новый музыкальный проект телеканала ETV+. В нем принимают участие группы из Эстонии, поющие на русском языке.
Поединок групп "Alter Ego" и "Dochka Bossa" оценивали журналист ERR Андрей Титов и певица Анне Вески.
Группа "Alter Ego" исполнила песни "Перелетная птица", "Зимний сон" и "Арена", а "Dochka Bossa" - "Мало огня", "Зачем топтать мою любовь" и "Арена".