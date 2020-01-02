Сб, 4.01.2020
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Кохтла-ярвеская группа "Dochka Bossa" одержала победу в финале шоу "Народ поет"

"Dochka Bossa" с ведущими нового телепроекта.

ФОТО: Частный архив

Во вторник, 31 декабря, состоялся финал музыкального поединка "Народ поет", в котором сразились группы "Alter Ego" и "Dochka Bossa". Победил коллектив "Dochka Bossa" из Кохтла-Ярве, сообщает портал rus.err.ee.

"Народ поет" - новый музыкальный проект телеканала ETV+. В нем принимают участие группы из Эстонии, поющие на русском языке.

Поединок групп "Alter Ego" и "Dochka Bossa" оценивали журналист ERR Андрей Титов и певица Анне Вески.

Группа "Alter Ego" исполнила песни "Перелетная птица", "Зимний сон" и "Арена", а "Dochka Bossa" - "Мало огня", "Зачем топтать мою любовь" и "Арена".

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