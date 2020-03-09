Резонансная статья-мнение Эрика Калда удостоена пресс-премии

Отобранная жюри среди 23 представленных на конкурс материалов статья Эрика Калда "Eesti taandumine" вышла в "Северном побережье" 16 февраля прошлого года, а спустя несколько дней - также в "Постимеэс".

Именно в этот момент достигла пика борьба за то, чтобы создаваемая в Кохтла-Ярве госгимназия была эстоноязычной. Написанная Эриком Калда статья привлекла большое внимание по всей Эстонии и оказала свое влияние на принятие решений, касающихся будущего гимназии. На этот материал откликнулись тысячи читателей.

"Вопрос Кохтла-Ярвеской гимназии стал для здешних эстоноязычных и проэстонски настроенных людей последней красной чертой в долгом процессе, когда государство вкладывало миллионы евро в интеграцию и языковое обучение русскоязычных людей - зачастую впустую", - писал Эрик Калда в своей статье-мнении.

Эрик Калда в шестой раз отмечается пресс-премией. Четыре раза ему присуждали ее в категории новостных материалов и дважды - в категории статей-мнений.

Кроме материала в категории статей-мнений материал Эрика Калда "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele" ("Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим"), опубликованный в газете 9 ноября прошлого года, номинировался среди четырех лучших статей в уездных газетах в категории новостей.

В общем среди номинируемых оказалось пять материалов, опубликованных в прошлом году в "Северном побережье". Главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев был номинантом в категориях новостей и очерков, а также статей-мнений на русском языке. Он удостоился титула журналиста Эстонии года.