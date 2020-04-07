Повторные тесты пяти заразившихся жильцов Нарвского дома попечения были отрицательными

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус во вторник во второй половине дня сказала, что у всех пяти подопечных Нарвского дома попечения, заразившихся на прошлой неделе, повторные тесты были отрицательными.

- Это позитивная новость, - сказала Муузикус, отметив, что поскольку с момента сдачи предыдущего теста прошло около недели и у заразившихся не было заметных симптомов, то они переболели этим вирусом в легкой форме и на данный момент выздоровели. - У тех заразившихся, у кого нет кашля и проблем с легкими, эта болезнь, как правило, проходит легче.

В прошлый четверг утром выяснилось, что у пяти подопечных Нарвского дома попечения пробы на коронавирус, взятые в ходе поголовного тестирования 130 жильцов, оказались положительными. Вдобавок заразились два работника.

Заведующая домом попечения Татьяна Стольфат на прошлой неделе сказала "Северному побережью", что это, возможно, ошибка, но до выяснения результатов повторных проб эти пять жильцов, у которых на данный момент нет симптомов коронавируса, изолированы от остальных, и дом попечения выполняет все требования, установленные Департаментом здоровья.