О школьном питании в Йыхви

Ответ на опубликованную в "Северном побережье" от 7 апреля статью "Йыхвискую власть принуждают кормить всех учеников".
Мы работаем сейчас в условиях чрезвычайного положения, которое никогда прежде в Эстонской Республике не вводилось. Речь об особой во всех смыслах ситуации, в которой особо хороших решений не видно, и ни у кого нет практических навыков, как действовать в подобной ситуации. Среди прочего нам пришлось решать вопрос школьного питания, исходя из введенного чрезвычайного положения.
Йыхвиское волостное управление исходило из ответа Министерства образования и науки на вопрос, должны ли школы в период дистанционного обучения организовывать школьное питание: "Учебная работа в школьных зданиях не проводится, соответственно, школьных обедов не предлагается. Предлагать находящимся дома ученикам школьные обеды в общем случае невозможно (выполнение гигиенических требований, сложная логистика, возможное распространение болезней и пр.). Если школе или местному самоуправлению известны ученики, чья домашняя обстановка не обеспечивает соответствующего требованиям питания, то его обеспечивают в сотрудничестве с социальной сферой индивидуально".
При таком же мнении оставался канцлер права, отвечая на вопрос родителя о питании учеников в условиях чрезвычайного положения.
Две недели назад я проинформировал жителей волости, что мы будем действовать на основании конкретных случаев и быстро отреагируем на новые обстоятельства: поначалу обеды доставлялись на дом 10 ученикам, на прошлой неделе - 100, на этой неделе в списке уже 200 школьников.
Почему за организацию питания взялась именно социальная служба Йыхвиского волостного управления, задействовав также добровольцев? Ответ простой и, по-моему, логичный: мы решили помочь нашим школам, которым пришлось в рамках чрезвычайного положения и в срочном порядке реорганизовать свою работу и сосредоточиться именно на учебной работе. Такой подход был всячески оправдан, и школы подтвердили, что успешно справляются с обучением по-новому.
Мы помогли нуждающимся в помощи, среди которых оказались малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи работников передовой линии и людей, лишившихся из-за кризиса работы, у которых доходы резко упали, помогли также тем, кто дал о себе знать как о нуждающихся в помощи. Насколько мне известно, никто из обратившихся без помощи не остался.
Такой подход помог нам оказать вышеперечисленным целевым группам значительно лучшую услугу: горячий обед с доставкой на дом, что стоило дороже, нежели выделяемый государством 1 евро на питание одного школьника в день, а также более разнообразный продуктовый пакет, включающий молочную и мясную продукцию, фрукты.
Оправдается ли принцип "всем и поровну", увидим в будущем.
Теперь положение изменилось, количество обращающихся возросло, и мы тоже изменяем нашу систему обеспечения школьников питанием. Мы, так сказать, передаем эстафетную палочку нашим школам, которые после первого погружения в новую организацию работы в состоянии продолжить нашу работу. Предназначенные для школьных обедов деньги с самого начала заложены в бюджетах школ и речь идет о государственном целевом финансировании, которое нельзя использовать на другие нужды.
Повторяю еще раз: мы действуем в условиях чрезвычайного положения. Стараемся максимально снизить риски и соблюдать установленные карантинные требования, стараясь исключить массовое скопление детей у школ при раздаче пакетов. Время покажет, были наши действия правильными или нет. Я лично смотрю в будущее с некоторым страхом и не исключаю, что, может быть, осенью нам придется раздавать продуктовые пакеты школьникам, пока они в школе, поскольку некоторые обусловленные кризисом большие сокращения еще только предстоят.
Оправдается ли принцип "всем и поровну", увидим в будущем. Как написал недавно портал "Delfi", такой же подход, как наш, использовали Тарту и множество других самоуправлений по всей Эстонии, то есть нельзя согласиться с критикой в адрес волостного управления. Я считаю, что злонамеренные выпады против волостного управления показывают истинный облик некоторых лиц.
Мы всегда открыты для конструктивного сотрудничества и проявляем гибкость при изменении организации работы. Мы быстро реагируем на изменения, уважаем мнение как школьных попечительских советов, так и членов волостного собрания, а также одобряем их готовность в сотрудничестве со школами продолжить нашу инициативу и обеспечить школьный обед всем желающим на основании заявления.
Социальная служба волостного управления сосредоточится в будущем на помощи пожилым и входящим в ее обычную целевую группу людям в условиях распространения вируса.
Что касается инфолистка (представитель оппозиции волостного собрания Кайа Калдвеэ раскритиковала обращение с именем Алексея Наумкина, прилагавшееся к продуктовым пакетам и напоминавшее предвыборную рекламу. - Ред.), то в нем были приведены разработанные Департаментом здоровья условия и правила поведения во время карантина, а также мои данные для обратной связи (претензий).
Повторю еще раз: эту услугу организовала социальная служба, и я как помощник волостного старейшины по социальной сфере нахожу, что должен быть в курсе того, как люди оценивают ее, и при необходимости обязан реагировать для устранения возможных недостатков. Обратная связь до сих пор была позитивной.