О школьном питании в Йыхви

Мы работаем сейчас в условиях чрезвычайного положения, которое никогда прежде в Эстонской Республике не вводилось. Речь об особой во всех смыслах ситуации, в которой особо хороших решений не видно, и ни у кого нет практических навыков, как действовать в подобной ситуации. Среди прочего нам пришлось решать вопрос школьного питания, исходя из введенного чрезвычайного положения.

Йыхвиское волостное управление исходило из ответа Министерства образования и науки на вопрос, должны ли школы в период дистанционного обучения организовывать школьное питание: "Учебная работа в школьных зданиях не проводится, соответственно, школьных обедов не предлагается. Предлагать находящимся дома ученикам школьные обеды в общем случае невозможно (выполнение гигиенических требований, сложная логистика, возможное распространение болезней и пр.). Если школе или местному самоуправлению известны ученики, чья домашняя обстановка не обеспечивает соответствующего требованиям питания, то его обеспечивают в сотрудничестве с социальной сферой индивидуально".

При таком же мнении оставался канцлер права, отвечая на вопрос родителя о питании учеников в условиях чрезвычайного положения.

Две недели назад я проинформировал жителей волости, что мы будем действовать на основании конкретных случаев и быстро отреагируем на новые обстоятельства: поначалу обеды доставлялись на дом 10 ученикам, на прошлой неделе - 100, на этой неделе в списке уже 200 школьников.

Почему за организацию питания взялась именно социальная служба Йыхвиского волостного управления, задействовав также добровольцев? Ответ простой и, по-моему, логичный: мы решили помочь нашим школам, которым пришлось в рамках чрезвычайного положения и в срочном порядке реорганизовать свою работу и сосредоточиться именно на учебной работе. Такой подход был всячески оправдан, и школы подтвердили, что успешно справляются с обучением по-новому.

Мы помогли нуждающимся в помощи, среди которых оказались малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи работников передовой линии и людей, лишившихся из-за кризиса работы, у которых доходы резко упали, помогли также тем, кто дал о себе знать как о нуждающихся в помощи. Насколько мне известно, никто из обратившихся без помощи не остался.

Такой подход помог нам оказать вышеперечисленным целевым группам значительно лучшую услугу: горячий обед с доставкой на дом, что стоило дороже, нежели выделяемый государством 1 евро на питание одного школьника в день, а также более разнообразный продуктовый пакет, включающий молочную и мясную продукцию, фрукты.

Оправдается ли принцип "всем и поровну", увидим в будущем.