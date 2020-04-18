Алексей Наумкин: Маленькая ложь рождает большое недоверие

Довольно интересно наблюдать за тем, как оппозиционеры Йыхвиской волости превращаются в революционеров, которые игнорируют рекомендации и требования государства и действуют в каком-то своеобразном мире, где нет опасного вируса и где возможно устраивать многолюдные собрания и обсуждения.

Остальным напомню еще раз рекомендацию Министерства образования и науки касательно уже неоднократно обсуждавшейся темы школьного обеда.

Цитирую: "Учебная работа в здании школы не ведется, поэтому школьный обед не предлагается. Предлагать школьный обед ученикам, находящимся дома, как правило, невозможно по причине невозможности гарантировать соблюдение гигиенических требований, сложностей с логистикой, вероятности распространения заболеваний и т.д. Если школе или местному самоуправлению известны ученики, финансовое положение семей которых не позволяет предлагать надлежащее питание, оно обеспечивается в сотрудничестве с социальной службой в индивидуальном порядке".

В основных школах Йыхвиской волости по состоянию на данный момент 1075 учащихся. Это важная цифра, поскольку именно с учетом этой цифры государство выделило Йыхвиской волости в 2020 году 188125 евро на финансирование школьных обедов на протяжении всего учебного года. В учебных четвертях в общем как минимум 175 учебных дней. Разделим 188125 евро на 175 дней и получим 1075 евро в день. Разделим 1075 евро на 1075 - число учащихся в основных школах Йыхвиской волости - и получим как раз один евро в день.

Согласно распоряжению правительства республики, все школы Эстонской Республики с 16 марта перешли на дистанционное обучение. С начала карантина прошел 21 день (учтен период с 16 марта по 14 апреля). Воспользуемся формулой, приведенной автором статьи, умножим 1075 на 21 день и получим 22575 евро - сумму, которую основные школы Йыхвиской волости могли бы потратить на покрытие расходов на школьный обед. В уже упомянутой статье суммы гораздо больше.