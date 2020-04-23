Чт, 23.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Учеников Йыхвиской основной школы распределят по трем зданиям

В здании на улице Виру, 5а предполагают разместить 1-6-е классы. Раньше в этом здании работали детсад, окружной суд и учреждения Министерства сельской жизни.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Учеников Йыхвиской основной школы планируют на время строительства нового учебного здания распределить по трем зданиям. Для части учащихся это может означать учебу во вторую смену.

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"Северное побережье" писало на прошлой неделе, что запланированная поначалу замещающая площадь в А-корпусе Ида-Вирумааского центра профобразования оказалась непригодной из-за поражения плесневыми грибками и домовым грибком. Заказанная Йыхвиским волостным управлением экспертиза обнаружила плесневые грибки во всех обследованных помещениях; кроме того, обнаружили разрушающие древесину грибки - домовой и антродию рядовую. Поэтому учеба там опасна для здоровья.

Самое главное - здоровье

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