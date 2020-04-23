Учеников Йыхвиской основной школы распределят по трем зданиям

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"Северное побережье" писало на прошлой неделе, что запланированная поначалу замещающая площадь в А-корпусе Ида-Вирумааского центра профобразования оказалась непригодной из-за поражения плесневыми грибками и домовым грибком. Заказанная Йыхвиским волостным управлением экспертиза обнаружила плесневые грибки во всех обследованных помещениях; кроме того, обнаружили разрушающие древесину грибки - домовой и антродию рядовую. Поэтому учеба там опасна для здоровья.