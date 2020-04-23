Учеников Йыхвиской основной школы распределят по трем зданиям

Учеников Йыхвиской основной школы планируют на время строительства нового учебного здания распределить по трем зданиям. Для части учащихся это может означать учебу во вторую смену.
"Северное побережье" писало на прошлой неделе, что запланированная поначалу замещающая площадь в А-корпусе Ида-Вирумааского центра профобразования оказалась непригодной из-за поражения плесневыми грибками и домовым грибком. Заказанная Йыхвиским волостным управлением экспертиза обнаружила плесневые грибки во всех обследованных помещениях; кроме того, обнаружили разрушающие древесину грибки - домовой и антродию рядовую. Поэтому учеба там опасна для здоровья.