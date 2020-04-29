Для отмены платы за место в детсаду нарвским родителям надо будет честно заполнить анкеты

Вторая категория получателей льготы получит стопроцентное освобождение от платы за место, если даже ребенок посещал детсад в дни чрезвычайного положения. Речь - о потерявших работу либо вынужденно отправленных в неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска. "Такие люди в Нарве тоже есть, но о них почему-то никто не говорит: они де-юре работают, а де-факто доход потеряли", - прокомментировал Евграфов.

Третья категория - предприниматели, включая FIE, у кого упал доход. Их тоже полностью освободят от платы за место ребенка в детском саду на период чрезвычайного положения.

Бюджет недополучит деньги

В Нарве 17 детских садов, и по состоянию на начало 2020 года в них 2555 детей. В обычных условиях плата за место взимается, независимо от числа реальных посещений.

Ежемесячная плата за место для одного ребенка составляет, согласно постановлению Нарвского горсобрания от 2008 года и в зависимости от конкретного детсада, пять или шесть процентов от установленной в Эстонии минимальной зарплаты. В 2020 году это 27 или 32,4 евро в месяц соответственно.

Объем всей собираемой родительской платы за место в Нарве сейчас составляет 77-80 тысяч евро в месяц. Прогнозируется, по словам Евграфова, что с введением описанной временной льготы горбюджет будет недополучать порядка 35-40 тысяч в месяц.

Евграфов также подчеркнул, что государство хоть и планирует компенсировать самоуправлениям недополученные доходы, но нет отдельной компенсации за отмену платы в детских садах, о которой утверждала оппозиция, требуя полной отмены этой платы для всех нарвитян. "Компенсация, запланированная государством, в разы меньше, чем потери муниципалитета", - прикинул мэр Нарвы.

Евграфов повторил, что он, как и прежде, против полной для всех отмены платы за место в детском саду на период чрезвычайного положения, что настойчиво предлагала сделать оппозиция.

- Во-первых, я должен думать обо всем городском бюджете. Во-вторых, я не понимаю: если услуга оказывается в полном объеме и люди ею пользуются, то почему они не должны платить? Социализма у нас давно уже нет. И третий момент: многие люди, что бы ни говорили, все равно работают - продолжают работать бюджетные учреждения и другие. Скажу больше: за счет того, что многое сейчас закрыто, у работающих людей остается даже больше денег, потому что нет соблазнов их тратить, например, в ресторанах. Поэтому не надо говорить, что все одинаково пострадали и для всех-всех всё плохо, - подытожил мэр Нарвы.