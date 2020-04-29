Для отмены платы за место в детсаду нарвским родителям надо будет честно заполнить анкеты

Нарвских родителей будут освобождать от платы за место ребенка в детском саду, принимая на доверии их данные о денежных потерях. Семьям предложат заполнить анкеты и выбрать, к каким из трех категорий "льготников" они себя относят. "Северное побережье" узнало подробнее про эти категории.
Нарвское горсобрание по итогу своего э-заседания 27-28 апреля изменило действующий порядок взимания платы за место ребенка в детском саду и тем самым делегировало горуправе принятие решения о невзимании этой платы в условиях чрезвычайного положения.
Доминирующая в горсобрании фракция "Kodulinn Narva" проголосовала за делегирование единогласно (20 голосов), невзирая на предупреждение оппозиции о якобы незаконности этого. Сама оппозиция по той же причине отказалась от голосования.
- По поводу законности решения хотелось бы посоветовать правильно читать и трактовать закон и мнение канцлера Министерства образования, - прокомментировала вице-председатель Нарвского горсобрания и правящей фракции Елена Пахомова полученное накануне из Министерства образования и науки критическое письмо, о котором "Северное побережье" уже писало.
По словам Пахомовой, никто не спорит с утверждением канцлера министерства, что установление платы за детский сад должно принимать городское собрание.
- Мы сегодня не принимаем решения об отмене платы за детский сад, в повестке заседания собрания стоит вопрос о делегировании полномочий на освобождение родителей от оплаты за детский сад на период чрезвычайного положения. Этим решением мы даем возможность управе оказать поддержку и другим категориям родителей, не указанным в данном порядке, и именно на период чрезвычайного положения, - объяснила Пахомова.
Сведения на доверии
Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал "Северному побережью", какими будут дальнейшие действия. Нарвская горуправа примет соответствующее распоряжение, предположительно, в понедельник, 4 мая, когда постановление горсобрания вступит в силу. Распоряжение будет применяться с 13 марта - первого дня действия чрезвычайного положения.
- Вместе с распоряжением будет издана анкета, которую будут заполнять родители. Они укажут те варианты, которые хотят чтобы к ним применили, - говорит Евграфов.
Анкета, по его словам, будет приниматься от родителей детсадовских воспитанников в основном на доверии.
- Ресурс социального департамента и отдела культуры не будет направляться на то, чтобы выяснять и залезать под кожу каждому родителю. Директора детских садов знают своих родителей и представляют, у кого какая ситуация, а если вопросы возникнут, то свяжутся с родителями напрямую. Если понадобится, то можно будет запросить приказ об увольнении или неоплачиваемом отпуске, но в целом мы доверяем своим горожанам и рассчитываем, что никто не будет злоупотреблять, - сказал Евграфов.
Три категории льготников
По словам мэра, к первой категории горожан, освобождаемых от платы за место, будут относиться те, кто прислушались к рекомендациям Департамента здоровья и не водят или не водили детей в садик. Будет учтено количество пропущенных дней, сделан перерасчет мартовской платы за детсад, и также с учетом этого им выставят счет за апрель. Переплаченные за март деньги либо вернут на банковский счет родителя, либо зачтут на следующий расчетный период.
- В первые дни (чрезвычайного положения) посещали детсады примерно 25 процентов детей, или чуть более пятисот, а сейчас уже более 1300 детей, - отметил Евграфов.
Вторая категория получателей льготы получит стопроцентное освобождение от платы за место, если даже ребенок посещал детсад в дни чрезвычайного положения. Речь - о потерявших работу либо вынужденно отправленных в неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска. "Такие люди в Нарве тоже есть, но о них почему-то никто не говорит: они де-юре работают, а де-факто доход потеряли", - прокомментировал Евграфов.
Третья категория - предприниматели, включая FIE, у кого упал доход. Их тоже полностью освободят от платы за место ребенка в детском саду на период чрезвычайного положения.
Бюджет недополучит деньги
В Нарве 17 детских садов, и по состоянию на начало 2020 года в них 2555 детей. В обычных условиях плата за место взимается, независимо от числа реальных посещений.
Ежемесячная плата за место для одного ребенка составляет, согласно постановлению Нарвского горсобрания от 2008 года и в зависимости от конкретного детсада, пять или шесть процентов от установленной в Эстонии минимальной зарплаты. В 2020 году это 27 или 32,4 евро в месяц соответственно.
Объем всей собираемой родительской платы за место в Нарве сейчас составляет 77-80 тысяч евро в месяц. Прогнозируется, по словам Евграфова, что с введением описанной временной льготы горбюджет будет недополучать порядка 35-40 тысяч в месяц.
Евграфов также подчеркнул, что государство хоть и планирует компенсировать самоуправлениям недополученные доходы, но нет отдельной компенсации за отмену платы в детских садах, о которой утверждала оппозиция, требуя полной отмены этой платы для всех нарвитян. "Компенсация, запланированная государством, в разы меньше, чем потери муниципалитета", - прикинул мэр Нарвы.
Евграфов повторил, что он, как и прежде, против полной для всех отмены платы за место в детском саду на период чрезвычайного положения, что настойчиво предлагала сделать оппозиция.
- Во-первых, я должен думать обо всем городском бюджете. Во-вторых, я не понимаю: если услуга оказывается в полном объеме и люди ею пользуются, то почему они не должны платить? Социализма у нас давно уже нет. И третий момент: многие люди, что бы ни говорили, все равно работают - продолжают работать бюджетные учреждения и другие. Скажу больше: за счет того, что многое сейчас закрыто, у работающих людей остается даже больше денег, потому что нет соблазнов их тратить, например, в ресторанах. Поэтому не надо говорить, что все одинаково пострадали и для всех-всех всё плохо, - подытожил мэр Нарвы.
Оппозиция обратится
в Министерство юстиции
"Принятое решение, в соответствии с которым решение об отмене платы за детский сад передается городской управе, не соответствует понятию закона, по которому оно является исключительной компетенцией городского собрания. Что касается толкования закона, то далее фракция "Kodulinn Narva" должна обсуждать это с Министерством юстиции, куда мы обратимся как инициаторы предложения отмены платы за место в детском саду для всех родителей. Должна прийти ясность.
Жаль, что пока неизвестно, как "Kodulinn Narva" намеревается применить принятое 28 апреля решение об отмене платы за место в детском саду для определенных целевых групп. У городских чиновников был месяц времени, чтобы подготовить соответствующий порядок. Мы надеялись получить обзор соответствующего порядка на заседании. Родители ожидают того же". (Из заявления фракции "Наша Нарва")