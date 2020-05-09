Говоруны и деятели

Избранная в Рийгикогу от Ида-Вирумаа соцдем Катри Райк высказала 12 мыслей о том, как помочь Ида-Вирумаа встать на ноги после окончания коронавирусного и нефтяного кризисов. Очень интересно было бы узнать, сколько рабочих мест помогут сохранить или создать в регионе эти предложения о творческих городках и быстром интернете или об упоминании Ида-Вирумаа добрым словом в "Facebook"? Думаю, что не очень много, если вообще создадут.

Профсоюз химиков отправил 15.04.2020 министру финансов Мартину Хельме письмо, содержавшее пять очень четких предложений о мерах, которые действительно помогли бы Ида-Вирумаа пережить тяжелые времена. На сегодня два из этих предложений при поддержке Центрального союза профсоюзов Эстонии реально осуществлены, что очень хорошо показывает, кто на самом деле отстаивает интересы региона и делает что-то.