Срок открытия Нарвской госгимназии передвинут на год

Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, государство построит госгимназию на предоставленной самоуправлением земле по ул. Александра Пушкина, 29a, 31, 33. В госгимназии должны будут учиться, как предполагалось, не менее 80 процентов всех нарвских гимназистов.

Вместе со строительством госгимназии также за госсчет будет капитально отремонтирована находящаяся с ней рядом Кесклиннаская (городская) гимназия, которую затем переформируют в основную школу.

Изначально предполагали, что Нарвская госгимназия откроется 1 сентября 2022 года.

Нарва сумела в 2018 году быстро выполнить детальную планировку предназначенной для госгимназии территории и подготовила к сносу расположенные там старые здания. В 2019 году Минобразования и АО "Riigi Kinnisvara" успешно провели архитектурный конкурс - как будут выглядеть госгимназия и реновированная Кесклиннаская школа по соседству.

Именно на этой стадии, когда по первоначальному плану действий пришло время учредить Нарвскую госгимназию как юридическое лицо, стороны решили вернуться к переговорам и пересмотреть условия соглашения двухлетней давности.

- Министерство образования и науки подтверждает, что план построить Нарвскую госгимназию по-прежнему в силе, однако с большой вероятностью будут внесены в действующее соглашение изменения, касающиеся как школьных зданий, так и срока готовности госгимназии, - прокомментировал "Северному побережью" канцлер Минобразования Март Лайдметс.

Он добавил, что более подробно об этом можно будет говорить, когда обсуждение дойдет до Нарвского горсобрания.

Данный вопрос также прокомментировала министр образования Майлис Репс, отвечая в марте на обращение от председателя Рийгикогу Хенна Пыллуааса и депутата Катри Райк. Репс дала понять, что необходимость снова обсудить будущую школьную сеть в Нарве была поднята на встрече с представителями местной эстонской общины.

- Начало обсуждения по существу создаваемой госгимназии намечено на вторую половину 2020 года. Министерство планирует встречи с общиной до юридического учреждения госгимназии, а также до конкурса на должность директора (ожидания к директору, а также к организации и сущности обучения в школе). После вступления директора в должность общение с общиной организует он, - написала Репс.

В отделе культуры Нарвской горуправы, который отвечает за сферу образования в городе, сообщили "Северному побережью", что новая запланированная дата открытия госгимназии - 1 сентября 2023 года - это уже решенный и больше не обсуждаемый вопрос.

- Срок реальный в осуществлении и приветствуется всеми сторонами, - отметила заместитель заведующей отделом культуры по вопросам образования Лариса Дегель.

В отделе культуры перечислили те моменты соглашения с Минобразования, которые требуют пересмотра и на сегодня еще обсуждаются: количество гимназий в Нарве, количество учащихся в них, величина возможного процента гимназистов, которые могли бы продолжить обучение в муниципальной гимназии.

- Также уточняются некоторые используемые в тексте договора термины, чтобы у сторон не возникло позже каких-либо разночтений, - добавила Дегель.