Смена тактики у горуправы

Здесь я вижу две интересные вещи. Во-первых, изменение тактики горуправы при обсуждении вопроса планировки - ранее никто из руководства города не высказывал публично сомнений в целесообразности строительства химического завода. Свое отношение к заводу, скорее, скрывали, подчеркивая, что все детали влияния на окружающую среду выявятся в ходе исследований, которые будут проведены в рамках детальной планировки. Теперь же мэр заявила, что "перспектива строительства химического предприятия возле Ахтме вызывает очень большие сомнения и у городского самоуправления". Но дальше эту мысль развивать не стала, сделав большой акцент на том, что аргументы против строительства могут быть получены только после инициирования планировки.

Во-вторых, сознательное сокрытие еще одной законной возможности остановить строительство завода. Сознательное - потому что госпожа Янченко, как и я, присутствовала в январе на встрече с представителем Минфина, на которой представитель рассказала, что город имеет полное право отказать в инициировании планировки согласно параграфу 128 Закона о планировании, один из пунктов которого в качестве возможной причины отказа в инициировании планировки называет наличие причины, базирующейся на преобладающем общественном интересе.

Если учесть более 4000 подписей, переданных на бумаге в городскую управу, а также более 1000 подписей, поданных электронно под петицией, нет никакого сомнения, что общественный интерес имеется и, соответственно, совершенно законная возможность прекратить производство планировки, не начиная ее, тоже имеется.

Если инвестор обратится в суд, то и здесь позиция города намного сильнее: суд не может обязать принять решение инициировать планировку, а может лишь рекомендовать самоуправлению принять новое решение. Если новое решение также не инициирует планировку, то круг замыкается. Планировка не начата, завод не воздвигнут, воздух остался чистый.

Поэтому совершенно логично не начинать планировку, против которой уже очень большое количество жителей города, которые не понаслышке знают, что может принести им находящийся у жилой зоны завод по производству сланцевого масла. Как совершенно логично сказала председатель хозкомиссии горсобрания Виктория Цвентарная - зачем начинать планировку, если уже заведомо известно, что горожане против?