Купальный сезон и пляжи Ида-Вирумаа начинают открываться с понедельника

Как подтвердили "Северному побережью" в Департаменте здоровья, купальный сезон начинается 1 июня. Инспектор Идаского регионального отдела департамента Елена Дмитриева перечислила все проверяемые и официально зарегистрированные в Ида-Вирумаа места для купания: Нарва-Йыэсуу, Йоаорг в Нарве, Тойла, Силламяэ, Лиймала, Каукси, Ремнику, Раннапунгерья, в Народном парке Кохтла-Ярве.

В контексте борьбы с распространением коронавируса Дмитриева напомнила, что на места для купания распространяются общие правила:

- В месте для купания тоже при прямом общении с людьми нужно избегать близкого контакта и строго соблюдать правило "2+2".

Самоуправления готовят пляжи

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст сообщила, что на тойласком морском пляже Департамент здоровья брал пробы - и с ними все в порядке. Так что с 1 июня, со слов Эаст, официально можно купаться.

- Так как у нас нет публичной пляжной зоны (поскольку отсутствует береговая охрана), поэтому у нас считается общедоступное место для купания, - Эаст подчеркнула отличие.

В причудской Алутагузеской волости помощник волостного старейшины Олег Кузнецов подтвердил, что у них пляжный сезон тоже открывается с 1 июня. Он сказал, что подготовка к этому идет хорошо: "Последние работы запланированы на выходные".

В Нарве дата открытия речного пляжа Йоаорг пока точно не названа, но по условиям ныне проходящего тендера на оказание услуги береговой охраны, спасателей ждут на вышке с 5 июня - и до конца августа. Если что-то помешает подписанию договора в срок, тогда начало официального пляжного сезона может быть и отложено, что также предусмотрено тендером.

Замдиректора Нарвского департамента городского хозяйства Татьяна Леннук добавила, что сколь либо торжественного открытия пляжного сезона не планируется, а просто дадут информацию об этом в прессу, когда все будет готово.

Праздник придет под парусами

В курортной столице Ида-Вирумаа - в Нарва-Йыэсуу по известной причине отменили праздничное открытие пляжного сезона, планировавшееся на 6 июня. Но, как рассказал руководитель хозяйственного отдела горуправы и вице-мэр Нарва-Йыэсуу Сергей Соловьев, одним из первых знаковых событий 2020 года станет финиш парусной регаты северного побережья 6 июня в городском порту. "На этом мероприятии мэр города Максим Ильин будет приветствовать участников и вручать подарки участникам и финалистам".

Что касается береговой охраны нарва-йыэсууского официального пляжа протяженностью приблизительно 900 метров, то в соответствующем конкурсе выиграло НКО "FirePro". По словам Соловьева, договор еще в стадии подписания, период работы охранников на берегу - с 6 июня по 31 августа.