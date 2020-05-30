Коронавирус ударил по Нарвскому департаменту социальной помощи, два отдела работают на особом положении

В Нарвском департамента социальной помощи отделы прожиточных пособий (социального обеспечения) и охраны детства, работавшие в здании по ул. Линда, 4, переведены на удаленную работу по меньшей мере на две недели, так как у одной работницы отдела прожиточных пособий тест на коронавирус дал положительный результат.

Директор Департамента социальной помощи Елена Васильева в комментарии "Северному побережью" подчеркнула, что у работницы "не коронавирус, а просто положительный тест". Действительно, в Нарве в Центре социальной работы в прошлом уже случалось так, что тесты сперва были положительными, а повторные - отрицательными.

Елена Васильева ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

У работницы департамента, по словам директора, не было видимых симптомов заболевания. Такие симптомы появились в минувшую среду у ее мужа-дальнобойщика, в четверг он сделал тест на коронавирус, оказавшийся позитивным, в пятницу тест также сделала его супруга. "Ее мы в пятницу изолировали, как только нам сообщили что позитивный тест у мужа", - сказала Васильева.

На сегодня стало известно, что у дочери работницы департамента тест дал отрицательный результат, и также отрицательный результат у ее напарницы.

- На сегодняшний момент мы отреагировали очень правильно и действуем согласно указаниям Департамента здоровья, которые мы получили утром (30 мая). Эта семья изолирована, а также изолированы те, кто с ней близко контактировали - несколько наших сотрудников. Кроме того, в здании на ул. Линда, 4 закрыты те помещения, где были контакты, - сказала Васильева.

Директор департамента уверена, что у их заразившейся работницы не было контактов с клиентами-нарвитянами, поскольку как раз сейчас оба отдела готовились к переезду из здания по ул. Линда, 4 в здание на ул. Мальми, 5а. Приема клиентов в отделе прожиточных пособий на минувшей неделе не велось.

- В минувшую пятницу и в понедельник у нас должен был состояться переезд на Мальми, 5а. Мы уже паковали вещи и дали объявление, что 1-3 июня не принимаем клиентов из-за переезда, - объяснила Васильева.

Она подчеркнула, что сказанное касается отдела прожиточных пособий и охраны детства, работавших по старому адресу, тогда как прочие отделы департамента в здании на ул.Мальми, 5а продолжают работать в прежнем режиме. Клиентов там подолжают принимать с использованием средств защиты, как и раньше.

Переведенные на удаленную работу отделы прожиточных пособий и охраны детства общаются с клиентами по телефонам и письмами, в здании на ул. Линда, 4 внизу остаются открытыми специальные почтовые ящики.