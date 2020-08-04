Недавно на одном из старых силламяэских домов по улице Кеск, 16 появилась новая вывеска - "ZED ART". За массивной железной дверью спряталась мастерская-студия Эдуарда Зеньчика. Журналистам "Северного побережья" удалось одними из первых увидеть новые апартаменты "неизвестного и многоликого художника", как позиционирует себя автор.

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"Неизвестный художник" - член Союза русских художников Эстонии и общества силламяэских художников "Апрель", член союза фотографов Эстонии. График, дизайнер, автор инсталляций, перформансов и музыкальных импровизаций, а также профессиональный фотограф. Чрезвычайно плодотворный автор: количество персональных выставок давно перевалило за сотню. Его произведения находятся в музейных фондах Нарвы и Силламяэ, частных коллекциях любителей искусства многих стран мира. Сотрудничает с европейскими и американскими аукционами и галереями.

В честь открытия "ZED ART" Зеньчик устроил новую выставку в галерее "А-Арт" нарвского торгового центра "Астри", где представляет 16 новых работ, подчеркивая, что абстракционизм - одно из его лиц как художника. Как еще отпраздновать важное событие плодотворному творцу? 