Нарва готова подписать соглашение о госгимназиях и ждет министра образования

Базовое соглашение об общих намерениях Минобразования и Нарва подписали в мае 2016 года, а вытекающее из него соглашение о создании к сентябрю 2022 года одной госгимназии министр Майлис Репс и тогдашний мэр Нарвы Тармо Таммисте подписали в апреле 2018-го.

С началом реализации соглашения стало ясно, что оно требует переработки, в том числе встал ребром вопрос о языке обучения. В итоге стороны решили учреждать не одну, а сразу две госгимназии - с эстонским и смешанным (60/40) языками обучения, а также передвинуть на один год срок открытия - к 1 сентября 2023 года.

Представители министерства и Нарвы в 2019-2020 годах провели переговоры о новом соглашении, проект которого 27 августа одобрило Нарвское горсобрание, дав горуправе и конкретно мэру полномочия на подписание. За проголосовали 27, против или воздержались - ни одного.

Текст соглашения согласован

"Северное побережье" уже рассказывало, что представители Нарвы и Минобразования договорились по двум принципиальным для города вопросам: о числе учебных мест в будущих госгимназиях и о соотношении количества учащихся в государственных и одной-двух остающихся городскими гимназиях.

В то же время решение спорного вопроса о дальнейшей судьбе Нарвской школы для взрослых откладывается до 2022 года. По видению министерства, гимназическое образование для взрослых учащихся следует передать в ведение Ида-Вирумааского центра профобразования, в то время как власти Нарвы хотели бы сохранить это в своем ведении.

- Опыт министерства показывает, что организация обучения взрослых при центре профобразования является разумным решением, поскольку профессиональное обучение становится все более популярным среди взрослых и такая организация поможет обеспечить более плавный переход на следующий уровень образования, - прокомментировал глава отдела сети образовательных учреждений в Министерстве образования и науки Индрек Рийсар.

Одна госгимназия архитектурно уже спланирована на улице Александра Пушкина: ныне это участки недвижимости №29, 29a, 31, 33. Вторая будет еще только проектироваться на улице Краави, 1, где сегодня Нарвская эстонская гимназия, которая потом станет основной школой.

Вопрос цены строительства госгимназий в соглашении не отражен. Работами будет заниматься государственное АО "Riigi Kinnisvara", обеспечение финансирования - из структурных фондов Евросоюза.

Город Нарва в лице тогдашнего мэра Тармо Таммисте и государство в лице министра образования и науки Майлис Репс 11 апреля 2018 года подписали соглашение об учреждении Нарвской госгимназии к сентябрю 2022-го. Теперь новое соглашение о двух госгимназиях должен будет подписать с Майлис Репс мэр Алексей Евграфов. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Нарва ждет министра для подписания

Дата официального подписания одобренного сторонами соглашения пока не назначена, о чем "Северному побережью" сообщили в Министерстве образования и науки.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал, что он предварительно говорил с представителями министерства, и там подыщут дату, подходящую для приезда министра в Нарву.

- Первоначально мы хотели сделать это 1 сентября, но, к сожалению, министр в этот день не может приехать. Теперь они сделают нам свое предложение, и мы нацелены на то, чтобы не затягивать с этим - побыстрее подписать соглашение, чтобы уже пошла работа, - сказал Евграфов, предположив, что подписание можно приурочить к вручению Нарве титула осенней столицы.

Строители придут следующим летом

С работой над будущими нарвскими госгимназиями связан план сноса имеющихся строений на улице А. Пушкина №29, 29a, 31, 33. По словам Алексея Евграфова, начало сноса планировалось на май 2021 года, но он предложил дождаться окончания периода выпускных экзаменов, так как снос затронет Кесклиннаскую гимназию: ее историческое здание лишится поздних пристроек.

- Министерство пошло навстречу, на график работ это, в принципе, не повлияет, так что здания будут сносить летом, - сказал мэр.

Пустующее старое учебное здание по ул. Александра Пушкина, 33, подлежащее сносу для строительства госгимназии: здесь сейчас регулярно случаются пожары, и последний вспыхнул не далее как вечером 27 августа. ФОТО: Частный архив

Сама Кесклиннаская гимназия с 2021/22 учебного года будет работать временно по другим адресам. По словам Евграфова, с директором предварительно договорились, что средняя школа и гимназическая ступень переедут в здание бывшей Йоальской школы (школа №12), а начальная школа - в детский сад неподалеку. "Думаю, в ближайшее время мы заявим об окончательно принятом решении".

Предполагается, по словам Евграфова, что для учащихся среднего и гимназического звеньев Кесклиннаской гимназии будет запущен школьный автобус - от стадиона "Калев-Фама" до нового места учебы в бывшей Йоальской школе, ведь она довольно далеко. "Этот вопрос сейчас на обсуждении: директор школы вместе с попечительским советом оценивают целесообразность такого решения".