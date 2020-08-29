Сумма "коронавирусных" премий нарвским чиновникам съела кризисную экономию в детсадах

- Руководитель департамента социальной помощи получила самую большую премию (100 процентов основного оклада, основной месячный оклад директора Нарвского департамента социальной помощи Елены Васильевой - 2911 евро. - И.С. ), потому что они работали каждый день круглосуточно, и она в том числе. Остальные работники департаментов получили премии меньших размеров, в зависимости от их вклада, который я оцениваю все равно высоко, - сказал Евграфов.

Также он высоко оценил работу в период чрезвычайного положения чиновников нарвской службы охраны порядка: "Я несколько раз выходил с ними (на уличное патрулирование), а они - каждый день, и все волонтеры были на них, и ребята пахали без выходных, причем не из-под палки, а реально понимая необходимость этого".

- Я - единственный, кто не получал премии вообще, только один раз еще вице-мэром, - добавил мэр Нарвы в заключение.

"Городские руководители должны быть солидарны со своими людьми"

Председатель фракции Нарвского горсобрания "Наша Нарва" КАТРИ РАЙК:

Катри Райк. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Выплата премии, а не дополнительная плата за дополнительные рабочие задания, во время коронавируса совершенно неуместна и недопустима. Особенно в ситуации, когда мэр призвал руководителей должностных учреждений по возможности уменьшить зарплаты и суммарная зарплата каждого четвертого-пятого детсадовского учителя действительно уменьшилась. Отобрали дополнительные выплаты. И в то же время выплатили премию, прежде всего - руководителям городских ведомств. Хорошие городские руководители должны быть солидарны со своими людьми.

Нарвская история с премией в конце мая - вместе со всеми налогами премии составили около 25000 евро - является примером из учебника публичного управления того, как нельзя действовать. В то же время позитивно, что мэр дал депутатам горсобрания корректный и исчерпывающий ответ.