Сумма "коронавирусных" премий нарвским чиновникам съела кризисную экономию в детсадах

Мэр Нарвы Алексей Евграфов в мае приказал выплатить премии руководителям подразделений Нарвской горуправы и их подчиненным, несмотря на неясные перспективы горбюджета в коронавирусном году, и даже несмотря на то, что только что урезали выплаты работникам нарвских детсадов.
Выплатой премий в учреждениях Нарвской горуправы нынешней весной, когда все думали только о борьбе с коронавирусом, нынче заинтересовалась оппозиционная фракция Нарвского горсобрания "Наша Нарва". В ответ на ее инфозапрос мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил, что премии действительно выплачивались.
Также в период чрезвычайного положения в учреждениях продолжали платить обычные доплаты: за сверхурочные, ночные, дополнительные работы, за работу в праздничные дни, за замещение коллег и т.п.
По общим сводным данным, в период с января по июль 2020 года в нарвских должностных учреждениях (городская канцелярия, канцелярия горсобрания, финансовый департамент, департамент социальной помощи, департамент архитектуры и городского планирования, департамент развития и экономики, департамент городского хозяйства, отдел культуры, городской архив) на дополнительные выплаты и премии потратили 64312 евро. В эту общую сумму входят и премии "за высококачественное выполнение работы во время чрезвычайного положения".
Размеры "коронавирусных" бонусов составляли от 25 до 100 процентов от основных окладов.
Конкретно на премии за борьбу с распространением вируса в Нарве в мае потратили 18588 бюджетных евро.
Примерно столько же наэкономили в детсадах
В том же мае, незадолго до отмены особого режима, в Нарве шумела история о том, как работники детских садов стали получать меньше денег. В горуправе клялись, что оклады в детсадах не снижались, но сократились дополнительные выплаты. Это считали естественным, ведь в период чрезвычайного положения посещаемость детсадов упала до 25 процентов.
По майским данным отдела культуры Нарвской горуправы, сокращения доплат или нагрузки коснулись около 150 работников детсадов. Благодаря этому за период с середины марта до конца апреля в 17 нарвских детсадах наэкономили около 15000 евро. Потом еще немного наэкономили в мае.
Завотделом культуры и член Нарвской горуправы Виктория Лутус в кризисные дни рассылала заведующим детскими садами письма с просьбой об экономии.
- Считаем весьма вероятным урезание городского бюджета во второй половине года, и своевременное принятие мер позволит смягчить негативные последствия кризиса, например, минимизировать или избежать сокращений в тех же детских садах, - комментировала она.
Сегодня касательно темы премирований Лутус сказала "Северному побережью", что лично она по принципиальным соображениям не выполнила приказ мэра. Действительно: в сводке по выплатам "коронавирусных" премий за отделом культуры таковых не значится, хотя имеется копия приказа мэра о премировании персонально Лутус в размере половины оклада.
- Я просто положила приказ в стол - и на этом закончили, - рассказала Лутус, подтверждая, что в возглавляемом ею отделе культуры выплат "в связи с коронавирусом" не делали никому.
"За работу надо людей благодарить"
Партию приказов о премировании чиновников за их борьбу с коронавирусной инфекцией мэр Нарвы Алексей Евграфов издал 25 мая, то есть через неделю после официальной отмены в Эстонии чрезвычайного положения.
Мэр и сегодня уверен, что поступил правильно, так как люди трудились действительно больше, чем предполагают их должностные инструкции, многие работали на износ. "За работу надо людей благодарить - это моя четкая позиция", - подчеркнул Евграфов.
- Руководитель департамента социальной помощи получила самую большую премию (100 процентов основного оклада, основной месячный оклад директора Нарвского департамента социальной помощи Елены Васильевой - 2911 евро. - И.С.), потому что они работали каждый день круглосуточно, и она в том числе. Остальные работники департаментов получили премии меньших размеров, в зависимости от их вклада, который я оцениваю все равно высоко, - сказал Евграфов.
Также он высоко оценил работу в период чрезвычайного положения чиновников нарвской службы охраны порядка: "Я несколько раз выходил с ними (на уличное патрулирование), а они - каждый день, и все волонтеры были на них, и ребята пахали без выходных, причем не из-под палки, а реально понимая необходимость этого".
- Я - единственный, кто не получал премии вообще, только один раз еще вице-мэром, - добавил мэр Нарвы в заключение.
"Городские руководители должны быть солидарны со своими людьми"
Председатель фракции Нарвского горсобрания "Наша Нарва" КАТРИ РАЙК:
- Выплата премии, а не дополнительная плата за дополнительные рабочие задания, во время коронавируса совершенно неуместна и недопустима. Особенно в ситуации, когда мэр призвал руководителей должностных учреждений по возможности уменьшить зарплаты и суммарная зарплата каждого четвертого-пятого детсадовского учителя действительно уменьшилась. Отобрали дополнительные выплаты. И в то же время выплатили премию, прежде всего - руководителям городских ведомств. Хорошие городские руководители должны быть солидарны со своими людьми.
Нарвская история с премией в конце мая - вместе со всеми налогами премии составили около 25000 евро - является примером из учебника публичного управления того, как нельзя действовать. В то же время позитивно, что мэр дал депутатам горсобрания корректный и исчерпывающий ответ.