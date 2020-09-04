Власти Нарвы под давлением готовят тендер для улучшения школьного питания

Питание в муниципальных школах Нарвы и в новом учебном году организовано по устаревшим договорам начала 2000-х, эта часть рынка остается искусственно закрытой. Долгожданного тендера для поиска лучших предложений местной властью так и не объявлено, но некоторые действия уже предпринимаются.
Обеспечение нарвских муниципальных школ питанием является искусственно закрытой частью рынка, в которой заказы поделены между двумя частными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus". Они готовят и накрывают школьные обеды по устаревшим контрактам 2001-2004 годов. В одном только 2020 году за питание в восьми нарвских муниципальных школах и гимназиях плюс немного в летних школьных лагерях из городского и государственного бюджетов платят 1331405 евро, причем, без какого-либо конкурса.
Контракты на школьные обеды с "Mann Grupp" и "Tes Plus" были заключены в свое время с условием, что они действуют до проведения тендера, но власти Нарвы не организуют его вот уже полтора десятка лет.
"Северное побережье" с 2019 года пишет об этой вредящей рыночной конкуренции ситуации. Под общественным давлением, а также под присмотром Минфина власти Нарвы готовятся к первому тендеру.
В августе 2020 года Нарвская горуправа сделала уже вторую за последний год попытку - передала в горсобрание новый проект для получения согласия на проведение тендера "Концессия на оказание услуги для нахождения поставщиков услуги общественного питания в школах города Нарвы". Первый проект в феврале был отозван мэром из горсобрания и направлен на переработку.
Риски лягут на предпринимателя
По оценке Нарвской горуправы, концессионный договор на пять лет обойдется округленно в 6,9 миллионов евро. Тут исходят только из сегодняшних данных, а не прогнозов в отношении числа школ и школьников.
Также исходят из сегодняшней стоимости одного нарвского школьного обеда - 1,53 евро (1 евро - единая для всех самоуправлений дотация из госбюджета, 0,53 - плата из горбюджета). Следовательно, хорошее тендерное предложение может сократить городские расходы. Например, завершившийся в 2020 году тендер на организацию питания в нарвской Ваналиннаской государственной школе установил там стоимость одного ученического обеда - 1,2 евро.
Нарвские чиновники предполагают, что в рамках будущей концессии каждая отдельная школа заключит с установленным концессионером свой договор об организации питания на пять лет.
"Концессионный договор - это договор, заключаемый между одним или несколькими предприятиями и заказчиком, в котором плата концессионеру состоит только в праве на предоставление услуги, а коммерческий риск, связанный со спросом или предложением, ложится на концессионера. Заказчик не гарантирует участнику тендера, что уровень спроса будет поддерживаться в течение всего срока действия договора", объясняется в подготовленном горуправой проекте. Это якобы снимает с чиновников ответственность за плохо прогнозируемое снижение числа школ и учащихся в будущем.
Требования Евросоюза устанавливают, что тендер стоимостью выше 5,35 миллионов евро должен объявляться международным.
Для надежности наймут консультанта
Мэр Нарвы Алексей Евграфов пояснил "Северному побережью", что к подготовке тендера, вероятно, привлекут консультационную фирму. "На эти цели собираемся заложить в бюджете следующего года необходимые средства".
- Саму поставку планируем объявить в первом квартале следующего года, - сказал он.
Евграфов рассказал, что чиновники изучили опыт нарвской Ваналиннской государственной школы, которая два года занималась организацией своего тендера.
- Прежде, чем был заключен успешно договор, было проведено, по данным регистра, пять процедур госпоставки, которые не принесли ожидаемого результата - заключения договора. Нам хотелось бы избежать подобного развития событий. Работники отдела культуры с этой целью посещали нарвскую Ваналиннаскую школу и изучали опыт проведения тендеров на школьное питание, за что мы школе и ее директору очень благодарны.
Власти под давлением
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила, что полученный проект о даче согласия на проведение тендера в ближайшее время будет направлен в стратегическую комиссию. Та в конце сентября рассмотрит "большие" проекты - обновление городской программы развития и концессию на организацию питания в школах.
Янович также отметила, что действующие договоры между "Mann Grupp" и "Tes Plus" и нарвскими школами вполне работоспособные: услуги питания оказываются нормально, следуя всем установленным стандартам, а подготовкой к тендеру власти занимаются под давлением: "Это давление, которое идет на город и городские власти".
- Постоянно в прессе это муссируется, постоянно представляется это как момент какой-то непонятной коррупции со стороны городских властей. Но раз есть Закон о госпоставках, то, чтобы обновить договоры, которые являются действительно старыми, мы сейчас проведем конкурс, - прокомментировала Янович.
Минфин вправе только порекомендовать
В Министерстве финансов "Северному побережью" подтвердили, что нарвские школы де-юре могут работать по старым договорам об организации питания, заключенным без конкурсов.
- Закон о гостендерах не предусматривает, чтобы министерство могло вмешиваться в обязательственные отношения между поставщиком и предпринимателем, то есть не может делать предписаний о прекращении действующих договоров. Право оспорить заключенный договор закон предоставляет только предпринимателю и сделать это можно в течение шести месяцев с момента заключения договора, - объяснила завотделом гостендеров и госпомощи Министерства финансов Эстелла Пыллу.
Если говорить о противоправно заключенных договорах, противоречащих Закону о гостендерах, то срок давности по таким проступкам, по словам Пыллу, составляет три года.
- Поскольку с момента заключения или изменения договоров прошли эти сроки, то министерство может только обратить внимание горуправы на то, что договор следовало бы расторгнуть и организовать для заключения новых договоров предусмотренное в законе производство. Мы неоднократно делали это, - сказала госчиновница.
Пыллу также отметила, что Нарву Минфин рассмотрел более широко - и обращал внимание также на возможные недостатки в других учреждениях, занимающихся организацией питания людей - в детсадах и центре социальной работы. "В результате горуправа подтвердила, что детсады и центр социальной работы стали проводить предусмотренные в законе производства для закупки продуктов".