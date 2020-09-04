Власти Нарвы под давлением готовят тендер для улучшения школьного питания

Обеспечение нарвских муниципальных школ питанием является искусственно закрытой частью рынка, в которой заказы поделены между двумя частными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus". Они готовят и накрывают школьные обеды по устаревшим контрактам 2001-2004 годов. В одном только 2020 году за питание в восьми нарвских муниципальных школах и гимназиях плюс немного в летних школьных лагерях из городского и государственного бюджетов платят 1331405 евро, причем, без какого-либо конкурса.

Контракты на школьные обеды с "Mann Grupp" и "Tes Plus" были заключены в свое время с условием, что они действуют до проведения тендера, но власти Нарвы не организуют его вот уже полтора десятка лет.

"Северное побережье" с 2019 года пишет об этой вредящей рыночной конкуренции ситуации. Под общественным давлением, а также под присмотром Минфина власти Нарвы готовятся к первому тендеру.

В августе 2020 года Нарвская горуправа сделала уже вторую за последний год попытку - передала в горсобрание новый проект для получения согласия на проведение тендера "Концессия на оказание услуги для нахождения поставщиков услуги общественного питания в школах города Нарвы". Первый проект в феврале был отозван мэром из горсобрания и направлен на переработку.

Риски лягут на предпринимателя

По оценке Нарвской горуправы, концессионный договор на пять лет обойдется округленно в 6,9 миллионов евро. Тут исходят только из сегодняшних данных, а не прогнозов в отношении числа школ и школьников.

Также исходят из сегодняшней стоимости одного нарвского школьного обеда - 1,53 евро (1 евро - единая для всех самоуправлений дотация из госбюджета, 0,53 - плата из горбюджета). Следовательно, хорошее тендерное предложение может сократить городские расходы. Например, завершившийся в 2020 году тендер на организацию питания в нарвской Ваналиннаской государственной школе установил там стоимость одного ученического обеда - 1,2 евро.

Нарвские чиновники предполагают, что в рамках будущей концессии каждая отдельная школа заключит с установленным концессионером свой договор об организации питания на пять лет.

"Концессионный договор - это договор, заключаемый между одним или несколькими предприятиями и заказчиком, в котором плата концессионеру состоит только в праве на предоставление услуги, а коммерческий риск, связанный со спросом или предложением, ложится на концессионера. Заказчик не гарантирует участнику тендера, что уровень спроса будет поддерживаться в течение всего срока действия договора", объясняется в подготовленном горуправой проекте. Это якобы снимает с чиновников ответственность за плохо прогнозируемое снижение числа школ и учащихся в будущем.

Требования Евросоюза устанавливают, что тендер стоимостью выше 5,35 миллионов евро должен объявляться международным.

Для надежности наймут консультанта

Мэр Нарвы Алексей Евграфов пояснил "Северному побережью", что к подготовке тендера, вероятно, привлекут консультационную фирму. "На эти цели собираемся заложить в бюджете следующего года необходимые средства".